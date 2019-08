La place japonaise a toutefois limité la casse et l'indice Nikkei, tombé le matin à un plus bas depuis le 6 août de 20.184,85 points, a repris plus de 220 points pour finir à 20.405,65.

L'indice Topix, plus large, a cédé 1,04% à 1.483,85 points après un creux à 1.465,91.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Service Marchés)