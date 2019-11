L'indice Nikkei a perdu 0,85% à 23.319,87 points et le Topix, plus large, a cédé 0,54% à 1.700,41 points.

L'intervention de Donald Trump devant l'Economic Club of New York n'a donné lieu à aucune annonce majeure sur l'état des discussions entre les Etats-Unis et la Chine, douchant les fortes attentes du marché.

De nombreux acteurs du marché ont fait savoir qu'une correction était inévitable après la forte hausse du Nikkei, qui a pris 17% depuis le début du mois d'août.

