NIKKEI : Le Nikkei à Tokyo finit en hausse de 0,19%

Fast Retailing a perdu 1,9% après avoir inscrit un plus haut lundi. Le propriétaire de la marque de prêt-à-porter Uniqlo restait sur plusieurs séances de hausse après avoir dit la semaine dernière anticiper un bénéfice du deuxième trimestre supérieur aux attentes.

En revanche, les secteurs minier et pétrolier ont surperformé, progressant respectivement de 2,5% et 1,3%.

Les cours du brut restent proches d'un pic de près de cinq mois, profitant de la décision américaine de lever les exemptions permettant à huit pays d'importer du brut iranien lorsque celles-ci expireront dans dix jours.

La publication de bon nombre de résultats d'entreprises japonaises plus tard dans la semaine et l'approche de dix jours de congés pour la "Golden Week" incitent par ailleurs les investisseurs à la prudence et à prendre des bénéfices, estiment plusieurs opérateurs de marché.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Service Marchés)