NIKKEI : Le Nikkei à Tokyo finit en hausse de 0,60%

La Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux directeurs inchangés mercredi tout en ouvrant la voie à de possibles baisses de taux pouvant atteindre au total jusqu'à 50 points de base d'ici la fin de l'année, en réponse à un environnement économique de plus en plus incertain et au tassement de l'inflation anticipée.

Les annonces de la banque centrale américaine ont pesé sur l'"indice dollar". Au moment de la clôture, le yen gagnait 0,53% face au billet vert, au plus haut depuis début janvier, pénalisant les valeurs exportatrices.

La Banque du Japon (BoJ) a décidé jeudi de son côté de maintenir ses objectifs de taux très bas inchangés, préférant garder ses munitions en baisse pour des problèmes économiques plus profonds, alors que l'assombrissement des perspectives de croissance mondiale incite les grandes banques centrales à évoquer la possibilité de mesures de relance.

(Service Marchés)