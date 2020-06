NN IP nomme une gérante de portefeuille responsable des stratégies à impact

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

NN Investment Partners annonce la nomination de Marina Iodice au sein de l'équipe des stratégies actions durables et à impact (Sustainable & Impact Equity), à La Haye aux Pays-Bas, en tant que gérante des stra-tégies actions à impact, à compter du premier juillet 2020.Elle travaillera avec Huub van der Riet (Lead Portfolio Manager), Ivo Luiten (Senior Portfolio Manager) et l'équipe d'analystes dédiée pour gérer la stratégie NN (L) Global Equity Impact Opportunities, ainsi que les trois fonds thématiques à impact (Health & Well-being, Smart Connectivity, Climate & Environment) sous la supervision d'Hendrik-Jan Boer, responsable des stratégies actions durables et à impact.Marina Iodice a une dizaine d'années d'expérience internationale en matière d'investissement responsable et à impact : elle travaillait depuis 2013 chez Mirova, la filiale de Natixis Investment Managers, où elle coordonnait, depuis Paris, des initiatives d'engagement auprès des investisseurs internationaux sur les thèmes ESG et menait des recherches sur la durabilité dans les secteurs de l'énergie et de la santé.