NN IP passe le cap des 3 milliards d'euros d'encours en obligations vertes

Quatre ans après le lancement de sa première stratégie d'obligations vertes, NN Investment Partners (NN IP) annonce avoir franchi le cap des 3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour l'ensemble des stratégies et des mandats en obligations vertes. « La croissance de nos actifs sous gestion dans nos stratégies obligations vertes résulte de l'intérêt croissant de nos clients et de notre réputation de leader d'opinion dans cette classe d'actifs », a déclaré Bram Bos, le gérant principal du portefeuille Green Bonds chez NN IP.La croissance rapide du marché des obligations vertes, ainsi que le nombre croissant de labels durables pour le domaine obligataire et de taxonomies encadrant les obligations vertes ont amené NN IP à considérablement élargir l'équipe en charge des obligations vertes.En septembre dernier, NN IP a ainsi recruté trois nouvelles personnes : Douglas Farquhar a rejoint NN IP en tant que gérant de portefeuille clients, Isobel Edwards et Kaili Mao, deux analystes spécialisés dans les obligations vertes, veilleront au maintien des normes élevées adoptées par NN IP depuis le lancement de sa stratégie.L'équipe obligations vertes est désormais composée de six personnes.

