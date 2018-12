NN IP recrute Bronka Rzepkowski au poste de Head of Investment Strategy Multi-Asset

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

NN Investment Partners (NN IP) a le plaisir d’annoncer le recrutement de Bronka Rzepkowski au poste de Head of Investment Strategy de son équipe Multi-Asset. Dans ce cadre, elle dirigera une équipe de 9 macroéconomistes, stratégistes et data scientists, sera basée au siège du gestionnaire d'actifs à La Haye et reportera à Ewout van Schaick, Head of Multi-Asset.Titulaire d'un doctorat en économie et finance de l'université Paris X, Bronka Rzepkowski a débuté sa carrière en tant qu'économiste à la Banque de France à la fin des années 90. Elle a ensuite été économiste senior à la Banque centrale européenne pendant sept ans puis a rejoint Oxford Economics à Londres au poste de Lead Global Strategist. Avant de rejoindre NN IP, elle était Responsable de la recherche Global Macro Fixed Income chez Robeco.