NN IP recrute une Head of Automated Intelligence Investing

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

NN Investment Partners a annoncé avoir recruté Rani Piputri au poste de Head of Automated Intelligence Investing au 1er septembre 2018. Ce recrutement s’inscrit dans la continuité de la stratégie du gestionnaire d'actifs, qui consiste à continuer d’investir dans la recherche s’appuyant sur les nouvelles technologies, dans les nouvelles sources de données et dans l’innovation de son approche d’investissement.Forte de plus de 18 ans d'expérience en recherche et en investissement, Rani Piputri rejoint NN IP en provenance d'Aspect Capital, Commodity Trading Advisor (CTA) basé à Londres, spécialisé dans les solutions quantitatives et multi-actifs d'investissement, où elle était Principal Equity Strategies. Elle était auparavant Partner et Senior Portfolio Manager chez Saemor Capital et elle a également été Board member de la CFA society Netherlands pendant quatre ans.Titulaire d'un Master en économétrie financière de l'Université Erasmus de Rotterdam et de la charte CFA, Rani Piputri dispose d'une solide expérience en gestion de portefeuille, gestion du risque, approches d'investissement systématiques, analyse quantitative mais aussi en infrastructures technologiques et de données.Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle sera basée à La Haye aux Pays-Bas et aura pour mission d'étudier le comportement des marchés financiers à l'aide de stratégies orientées données, s'appuyant notamment sur la recherche factorielle mais aussi sur plusieurs techniques issues de l'intelligence artificielle. L'équipe Automated Intelligence Investing couvre l'investissement factoriel dans toutes les classes d'actifs et s'intéresse également aux données alternatives et aux nouvelles applications des techniques issues de l'intelligence artificielle aux marchés actions.