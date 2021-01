NN IP renforce son équipe actions durables et à impact 26/01/2021 | 10:56 Envoyer par e-mail :

NN Investment Partners (NN IP) a annoncé le recrutement de six experts pour son équipe Actions durables et à impact, qui gère près de 15 milliards d'euros. Ainsi, Paul Schofield est nommé au poste de directeur des actions durables et à impact, Jeremy Kent est nommé gérant senior pour les portefeuilles actions durables et Pieter van Diepen devient directeur de l'équipe d'analystes durabilité et actions.



Trois analystes rejoignent également NN IP : Giovanna Petti, spécialisée dans les solutions environnementales et les matériaux, Dirk-Jan Dirksen, expert de la transformation digitale et Jeff Meys, analyste des tendances de consommation.



" Ces nominations soulignent clairement notre ambition de maintenir notre position de leader dans l'investissement responsable, que nous pratiquons de longue date et avec conviction et dans lequel nous continuerons à investir ", a commenté Jeroen Bos, directeur de l'investissement responsable et des actions spécialisées chez NN IP.





