NN IP renforce son équipe actions européennes

NN Investment Partners (NN IP) a recruté Maarten Geerdink aux postes de Head of European Equities et Lead Portfolio Manager de la stratégie systématique actions européennes. Il dirigera l’équipe actions européennes du gestionnaire d'actifs, dédiée à l’innovation et composée de 8 Portfolio Managers mais aussi de 9 analystes fondamentaux et data scientists. Il sera également Lead Portfolio Manager de plusieurs portefeuilles systématiques actions européennes.Maarten Geerdink rejoint NN IP en provenance d'Econopolis en Belgique, où il était Partner et Chief Investment Officer. Il a plus de 20 ans d'expérience en gestion d'actifs et était auparavant Senior Portfolio Manager chez Petercam. Il a également été Portfolio Manager – Quantitative Equity Strategies chez Brevan Howard Asset Management et Shell Asset Management Company. Il est titulaire d'un Master en Finance de l'Université d'Amsterdam aux Pays-Bas.