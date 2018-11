NN Investment Partners lance le fonds European Sustainable Infrastructure Debt

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le fonds NN (L) European Sustainable Infrastructure Debt, officiellement lancé le 15 novembre 2018, vient renforcer la gamme durable de NN Investment Partners et répond à la demande croissante d’investissement dans des actifs réels. Le gestionnaire d'actifs rappelle qu'il a réalisé ses premiers investissements dans la dette infrastructure en 1992.Le fonds a pour objectif de construire un portefeuille diversifié, composé d'actifs de dette infrastructure de qualité notés investment grade en Europe dans cinq principaux secteurs : les infrastructures sociales, les transports, l'énergie, les services publics et les infrastructures digitales.Le fonds sera géré par l'équipe NN IP dédiée à la dette infrastructure. Il s'appuiera sur le processus éprouvé de sélection des investissements et de crédit de l'équipe, tout en mettant l'accent sur la diversification et la durabilité. Il vise un rendement annuel brut de 3-4% et une duration de 12 à 15 ans.NN IP sélectionnera pour le fonds des investissements en appliquant son propre modèle ESG pour s'assurer que le cadre de la durabilité est bien posé et s'appuiera de plus sur l'expertise de son équipe dédiée à l'investissement responsable." La faible corrélation entre actifs en infrastructure et cycles économiques attire historiquement les investisseurs de long terme qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles, disposer d'actifs à la hauteur de leurs passifs et obtenir des rendements attractifs ", explique le gestionnaire d'actifs.