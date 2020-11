NN Investment Partners lance un fonds dédié au « trade finance »

NN Investment Partners vient d’annoncer le lancement du fonds NN (L) Flex Trade Finance qui investit dans un portefeuille diversifié de prêts "trade finance" à court terme et qui applique des critères ESG stricts grâce à des critères spécialement élaborés pour cette classe d'actifs. « Dans le contexte actuel de taux d'intérêt bas, nous observons une demande plus importante chez les investisseurs institutionnels pour le trade finance », a commenté Suresh Hegde, responsable de la stratégie « trade finance » chez NN IP.



" Nous pouvons désormais proposer une stratégie solide et responsable permettant aux investisseurs institutionnels de bénéficier des caractéristiques attrayantes de cette classe d'actifs, sans risque idiosyncrasique indésirable ", a-t-il ajouté.