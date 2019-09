NN : le fonds NN (L) Green Bond dépasse le milliard d'encours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les actifs sous gestion du fonds NN (L) Green Bond ont dépassé la barre de 1 milliard d'euros en juillet 2019, trois années après son lancement en 2016. Il permet grâce à ses actifs actuels de d’économiser 547.505 tonnes d’émissions de CO2 par an. Le total des actifs gérés y compris les mandats à EUR 1,5 milliard à la fin juillet 2019. Le fonds NN (L) Green Bond a opté pour une stratégie d'investissement d'impact, ce qui signifie qu'il investit uniquement en opportunités obligataires combinant un rendement financier attrayant et un impact environnemental positif clair et mesurable.