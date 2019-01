NNIP : arrivée d'un Head of Fixed Income Solutions & Responsible Investing

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

NN Investment Partners a annoncé le recrutement d’Edith Siermann au poste de Head of Fixed Income Solutions & Responsible Investing, effectif au 14 janvier 2019. En rejoignant l’équipe Management Team Investments, Edith Siermann permettra au gestionnaire d'actifs de mettre davantage l’accent sur l’investissement responsable dans le domaine de l’obligataire.Elle reportera à Valentijn van Nieuwenhuijzen, Chief Investment Officer, et sera basée à La Haye. Forte de plus de 25 ans d'expérience en gestion d'actifs, elle rejoint NN IP en provenance de De Nederlandsche Bank (DNB), banque centrale des Pays-Bas, où elle était Chief Investment Officer.Dans le cadre de ses fonctions, Edith Siermann était chargée de la gestion des réserves de la banque centrale, investies à la fois en actions et en obligations, et était membre du comité RSE de la DNB, en charge de l'intégration du biais durabilité aux principales activités de la banque centrale des Pays-Bas.Elle était précédemment Global Chief Investment Officer Fixed Income et Managing Director chez Robeco, où elle a développé avec succès plusieurs produits obligataires quantitatifs et qualitatifs ainsi que le business dans une large gamme de classes d'actifs obligataires. Elle a de plus coordonné les activités d'investissement responsable de Robeco et dirigé l'équipe Governance and Active Ownership de la société.