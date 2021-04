NOUVELLE ÉTAPE CLÉ DANS LE DÉPLOIEMENT DU PROGRAMME “ VÉHICULES CONNECTÉS” D'EUROPCAR MOBILITY GROUP

PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC FREE2MOVE - GROUPE STELLANTIS -, PERMETTANT UN ACCÈS DIRECT AUX DONNÉES DES VÉHICULES, AU SERVICE D’UNE EXPÉRIENCE CLIENT ET D’UNE GESTION DE FLOTTE AUGMENTÉES

Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR) annonce aujourd’hui une accélération significative du déploiement de son programme « Véhicules Connectés », ainsi que le renforcement de l’architecture technologique de ce dernier. Après Telefonica et Geotab en octobre 2020, Free2Move rejoint le programme, en offrant un accès simplifié aux données des véhicules de marque Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall, DS – et bientôt à celles des autres marques du groupe Stellantis.

Dans le cadre de ce partenariat international, Free2Move fournira à Europcar Mobility Group un accès direct et simplifié à des données télémétriques telles que la géolocalisation du véhicule, son niveau de carburant et son kilométrage, ainsi que des « alertes maintenance », dans le respect de la réglementation en vigueur en matière de protection des données.

L’analyse et le traitement de ces données, stratégiques pour le programme « Véhicules Connectés » d’Europcar Mobility Group, permettront d’améliorer et d’enrichir l’expérience client proposée, ainsi que de fluidifier et d’optimiser des process internes tels que la gestion et l’inventaire de la flotte, la maintenance des véhicules, etc.

Olivier Baldassari, Directeur des Pays & des Opérations d’Europcar Mobility Group Chief, a déclaré :

« Je tiens à remercier Free2Move, marque de mobilité du groupe Stellantis, d’être le premier acteur clé de l’écosystème des constructeurs à rejoindre notre programme ‘Véhicules Connectés’, en nous offrant la possibilité d’être directement ‘branchés’ à leurs véhicules.

Ce partenariat stratégique marque une étape importante et va nous permettre d’accélérer fortement sa mise en œuvre, puisque nous n’aurons désormais plus à installer de boîtiers-tiers dans les Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall (et bientôt toutes les marques de Stellantis) qui composent notre flotte.

Notre objectif est d’avoir une flotte 100% connectée en 2023. Mais la connectivité n’est pas une finalité : l’essentiel est de faire de cet accès direct aux données des véhicules un levier d’excellence opérationnelle et de création de valeur pour nos clients. »

Brigitte Courtehoux, CEO de Free2Move, a ajouté :

« En tant que fournisseur de services de données, Free2Move apporte non seulement à ses partenaires professionnels les meilleures solutions connectées pour réduire leurs coûts, mais aussi des services additionnels à forte valeur ajoutée pour leurs clients. Nous sommes très heureux d’accompagner Europcar Mobility Group dans la mise en œuvre de son ambition ‘flotte 100% connectée’ à l’horizon 2023. »

À propos d’Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour mission d’être la « mobility service company » préférée des clients, en leur offrant des alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une large palette de services de mobilité : de la location de voitures et utilitaires à l’autopartage (car-sharing). La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services. Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques et cas d’usage de chaque client, que ce soit pour une heure, une journée, une semaine ou plus longtemps. Ses 4 marques majeures sont Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules lowcost en Europe, InterRent® – marque « mid-tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européen du carsharing (BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans plus de 140 pays (incluant 18 filiales en propre en Europe, 1 aux USA, 2 en Australie et Nouvelle Zélande, ainsi que des franchisés et des partenaires).

Plus de détails :

www.europcar-mobility-group.com

À propos de Free2Move

Depuis septembre 2016, Free2Move, une marque de Stellantis, réunit un ensemble de services de nouvelles mobilités pour satisfaire les différents besoins de déplacement de ses clients particuliers et professionnels que ce soit pour 1 heure, 1 jour, 1 mois ou plus. Les utilisateurs ont accès sur une seule et même plate-forme à un service d’autopartage, de location courte et moyenne ou longue durée ainsi qu’à des solutions d'accompagnement vers la transition énergétique et gestion de flotte pour les professionnels. Ils peuvent également accéder à des bornes de recharges, à des chauffeurs VTC et réserver des places de parking. Free2Move aujourd’hui, c’est une présence dans 170 pays et 1,2 millions de clients actifs convaincus.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210406005928/fr/