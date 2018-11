NOVEANE annonce le rachat d'ATEXO Conseil

Le groupe NOVEANE, cabinet de conseil dont la vocation est d'accompagner les dirigeants de bout en bout dans leurs projets de transformation numérique, élargit ses domaines d'expertise en intégrant le cabinet ATEXO Conseil au sein de ses marques. Cette nouvelle opération de croissance externe intervient près de 18 mois après avoir procédé à l'acquisition du Cabinet Aerial.

Structure reconnue auprès des acteurs du secteur public, ATEXO Conseil dispose d'une équipe expérimentée dans les domaines de la dématérialisation, de la « relation citoyen », du SIRH, de la gestion du patrimoine des collectivités (SIP), de la gestion des finances publiques et de la modernisation des services de l'état. Le cabinet propose différentes prestations à forte valeur ajoutée : conseil en stratégie et gouvernance IT, cadrage et choix de solutions, modélisation et optimisation de processus et conduite de projets. En intégrant les équipes d'ATEXO Conseil, le groupe NOVEANE, qui réunit désormais 175 collaborateurs, projette de réaliser un chiffre d'affaires consolidé de 20 millions d'euros en 2019.

Thomas CHAUCHARD, Président de NOVEANE précise « En moins de trois ans, nous avons doublé notre chiffre d'affaires et connu une croissance exponentielle tirée par l'ensemble de nos pôles d'expertise. L'intégration d'ATEXO Conseil au sein de NOVEANE est un signe fort de notre volonté de proposer au secteur public une offre pouvant répondre simultanément aux besoins des services centraux de l'état comme à ceux des collectivités territoriales et régionales. Intégrer la chaine globale depuis l'accompagnement à la définition de la stratégie digitale de l'état jusqu'au déploiement effectif des applications et à la conduite du changement au sein des collectivités est un point fort pour répondre aux préoccupations globales des administrations. Cette nouvelle expertise nous permet enfin de diversifier la base client de NOVEANE et d'équilibrer le poids entre les prestations de soutien aux départements « métiers » des entreprises et des organisations publiques et celles de soutien aux DSI et à la continuité de leur efficacité au service de leurs clients internes »

Benjamin LANG, Directeur Associé chez ATEXO Conseil explique « En intégrant le groupe NOVEANE, nous allons offrir à nos clients de nouvelles perspectives. La complémentarité entre ATEXO Conseil et les autres expertises qui composent le groupe NOVEANE est un réel atout qui va nous permettre de nous positionner comme un partenaire clé pour accompagner les acteurs publics dans la globalité de leur transformation numérique. »

Adrien TOURRES, Fondateur de PAX Corporate Finance et conseil financier du groupe ATEXO déclare « Nous sommes heureux d'avoir accompagné la cession de la filiale Conseil du groupe ATEXO. Ce projet, traduisant la volonté du groupe de se recentrer sur son activité d'édition de logiciels, a généré un fort intérêt de la part du marché. En effet, ATEXO Conseil est bien connu depuis de nombreuses années pour ses prestations de qualité à destination du secteur public. NOVEANE a proposé le projet industriel le plus solide permettant ainsi la conclusion de cette belle opération. »

A travers cette annonce, NOVEANE démontre donc sa capacité à offrir une réponse unique à ses clients pour les accompagner au mieux dans leurs processus de transformation digitale. C'est dans ce contexte que le groupe investit en continu pour étendre ses domaines d'intervention en faisant monter en compétences ses collaborateurs et en procédant à des opérations de croissance externe.

