NOXXON ANNONCE LA CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

La société renforce son conseil de surveillance avec les nominations fermes de ses nouveaux membres Susan Coles, la Dr. Martine J. van Vugt et Gregory Weaver

NOXXON Pharma N.V. (Paris:ALNOX) (Euronext Growth Paris : ALNOX), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd'hui qu'en raison de la pandémie de COVID-19, l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société (l'AG) sera convoquée sous forme de réunion hybride à 14h00 CEST le 24 juin 2021. Le président de l'assemblée générale sera physiquement présent dans les bureaux de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Strawinskylaan 10, 1077 XZ à Amsterdam, aux Pays-Bas, tandis que les membres de la direction et du conseil d'administration disposeront d'un accès à distance pour participer.

Compte tenu des risques pour la santé publique liés à l'épidémie de COVID-19 et des mesures restrictives mises en œuvre aux Pays-Bas et dans le reste du monde pour réduire les rassemblements de personnes, la société invite ses actionnaires à ne pas assister en présentiel à l'AG. Les actionnaires n'auront ainsi pas besoin d'être présent pour voter lors de l'AG du 24 juin 2021. La société recommande plutôt de fournir les instructions de vote par procuration. De plus amples informations sur le vote par procuration sont données dans l'avis de participation à cette AG, disponible sur le site web de la société (www.noxxon.com).

La société reconnaît que les contraintes causées par la pandémie de COVID-19 limitent la présence physique de ses actionnaires à l'AG et ainsi leur capacité à poser des questions lors de la réunion. Pour cette raison, les actionnaires qui décident de ne pas assister à l'AG le 24 juin 2021 à Amsterdam, aux Pays-Bas, et qui souhaitent toutefois soumettre des questions concernant les points à l'ordre du jour de l'AG, peuvent soumettre leurs questions par email à l’adresse shareholders@noxxon.com jusqu'à 17h00 CEST le lundi 21 juin 2021. L'e-mail de soumission de cette ou ces questions doit inclure le nom, le prénom, le nombre d'actions détenues par l'actionnaire à la date d'enregistrement de l'AG et le point de l'ordre du jour auquel la question se rapporte.

Les comptes annuels pour l'année 2020 et le rapport du conseil d'administration pour 2020, la convocation, l'ordre du jour et les notes explicatives de l'ordre du jour, les instructions et documents pour la participation et le vote à l'AG ; et les notes explicatives des points 6 et 7 de l'ordre du jour concernant les modifications partielles des statuts de la société sont disponibles sur le site web de la société. Ces documents sont également disponibles dans les bureaux de la société, Max-Dohrn-Strasse 8-10, 10589 Berlin, Allemagne, pour les actionnaires et les personnes ayant le droit d'assister à l'assemblée qui, sur demande, en recevront un exemplaire gratuit.

Nominations de nouveaux membres au conseil de surveillance

Les mandats du Dr. deBethizy et de M. Köhler au sein du conseil de surveillance expireront le jour de l'assemblée générale de 2021, et tous deux ont informé la société qu'ils ne pourront pas renouveler leur mandat. Le conseil et la société tiennent à les remercier pour leurs services, leurs fortes contributions et leurs conseils stratégiques au cours de ces dernières années.

Afin de soutenir le développement actuel de la société et d'étendre sa visibilité au marché financier américain, le conseil de surveillance a procédé aux nominations fermes de Susan Coles, du Dr. Martine van Vugt et de Gregory Weaver en tant que membres supplémentaires du conseil de surveillance.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Susan, Martine et Gregory au sein du conseil de surveillance de NOXXON, à un moment critique pour la société où les données principales sur le glioblastome sont attendues et le lancement du prochain essai clinique sur le cancer du pancréas est prévu. Sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de l'AG, ces trois nouveaux membres du conseil apporteront à NOXXON des expertises précieuses en matière de licences, de fusions et d'acquisitions, ainsi qu'un réseau d’investisseurs européens et américains de premier ordre. Nous nous réjouissons de cette collaboration fructueuse », déclare Maurizio PetitBon, Président du conseil de surveillance de NOXXON.

Susan Coles

Susan Coles (Paris, France ; 55 ans) est la Directrice juridique et Responsable des finances de Vivet Therapeutics, une société privée de biotechnologie spécialisée dans la thérapie génique, qui dispose d'une base solide d'investisseurs, dont Roche Venture Fund, Novartis Venture Funds, HealthCap, Columbus Venture Partners, Kurma Partners, Ysios Capital, Idinvest Partners et Pfizer Inc. Elle est spécialisée dans le droit des sociétés avec plus de 25 ans d'expérience dans les collaborations internationales et les activités d'entreprise/commerciales, dont plus de 15 ans dans le secteur des sciences de la vie.

Avant de rejoindre Vivet Therapeutics, Susan a occupé le poste de Directrice juridique pendant 3 ans chez Stallergenes, un leader mondial de l'immunothérapie des allergies, ainsi qu’au sein d’Inventiva pendant 4 ans, une société biopharmaceutique en phase clinique cotée sur Euronext et Nasdaq.

Entre 2002 et 2012, Susan a été conseillère senior au sein des Laboratoires Fournier en charge des licences et des acquisitions, puis chez Solvay Pharmaceuticals ayant fait l’acquisition des Laboratoires Fournier.

Auparavant, Susan a travaillé pendant 7 ans dans le domaine des partenariats internationaux et des fusions et acquisitions. Susan possède de solides expériences en matière de conseil aux cadres supérieurs sur des questions stratégiques et opérationnelles, ainsi qu'une vaste expérience dans la négociation commerciale et les transactions stratégiques. Elle est titulaire d'une licence en Psychologie de l’UBC (University of British Columbia) et d’une licence en Droit de l'Université de Toronto. Susan est une avocate du Barreau de l'Ontario et du Barreau de New York.

Dr. Martine J. van Vugt

Le Dr. Martine J. van Vugt (Utrecht, Pays-Bas ; 51 ans) est cadre supérieur de l'industrie biopharmaceutique avec 20 ans d'expérience réussie dans le secteur des biotechnologies. Elle est l'inventeur de Tepezza® (approbation de la FDA en janvier 2020 avec des ventes supérieures à 800 millions de dollars US la même année) et du produit phare Darzalex® (anticorps humain CD38 pour le traitement du myélome multiple avec des ventes mondiales de 4 milliards de dollars US en 2020). Elle est experte en matière de transactions d'entreprise et d'opérations de licence, telles que les partenariats stratégiques, les licences entrantes et sortantes, ainsi que les cessions et achats d'actifs. Elle a dirigé les négociations de plus de 20 accords de partenariat, notamment avec Janssen, Novartis, BioNTech, Immatics et CureVac, pour une valeur potentielle totale dépassant les 10 milliards de dollars américains.

Martine a commencé sa carrière professionnelle chez Genmab en 2001, où elle occupe actuellement le poste de Vice-Présidente senior chargée de la planification stratégique. Martine est également membre du conseil d'administration de Holland Bio, une organisation à but non lucratif représentant l'industrie biotechnologique aux Pays-Bas, et d'Immagene B.V., une jeune entreprise biotechnologique active dans le domaine du développement de petites molécules pour des cibles immuno-oncologiques. Martine est titulaire d'un Master of Science en Biologie de l'Université de Wageningen et d'un doctorat en Immunologie de l'Université d'Utrecht.

Gregory Weaver

Gregory Weaver (Arizona, États-Unis ; 65 ans) est un Directeur Financier actif avec plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie des sciences de la vie, allant des start-ups aux sociétés commerciales cotées en bourse. Il a notamment travaillé pour Oryzon Genomics, Prometic Life Sciences et Eloxx Pharmaceuticals. Gregory est actuellement Directeur Financier d'atai Life Sciences, une entreprise berlinoise envisageant une introduction en bourse et développant des traitements pour les troubles de la santé mentale. Gregory a levé plus de 1,5 milliard de dollars US en opérations de financement, géré 3 introductions en bourse et possède une vaste expérience en fusions et acquisitions et en développement commercial. Gregory a été membre du conseil d'administration et Président des comités d'audit et de rémunération au sein de quatre sociétés de biotechnologie cotées au Nasdaq.

Depuis 2013, Gregory est membre du conseil d'administration d'Atossa Therapeutics (Nasdaq), qui développe des traitements contre le cancer du sein. Gregory siège également au conseil d'administration à but non lucratif de HarborPath qui fournit des médicaments vitaux aux personnes non-assurées, et fait partie du comité fiscal et financier de la Biotech Industry Organization (BIO). Gregory est titulaire d'une licence en Comptabilité et Finances de l'Université Trinity de San Antonio (États-Unis) et d'un MBA du Boston College.

En vertu du droit néerlandais et des statuts de la société, les personnes habilitées à assister et à voter à l'AG sont les actionnaires de la société (ce qui, aux fins de la présente communication, inclut les titulaires d'un droit d'usufruit de droit néerlandais) (i) enregistrés en tant qu'actionnaire dans l'un des registres d'administration des intermédiaires, indirectement participants à Euroclear France le 27 mai 2021 (la date d'enregistrement) après que toutes les entrées de débit et de crédit aient été traitées conformément à la date d'enregistrement et (ii) aient informé la société avant le 17 juin 2021 à 17h00 CEST de leur présence par écrit ou par voie électronique (les coordonnées sont disponibles sur le site Internet de la société).

À propos de NOXXON

Les produits du portefeuille oncologique développé par NOXXON agissent sur le microenvironnement tumoral et le cycle immunitaire anticancéreux par la rupture de la barrière de protection tumorale et l’inhibition de la réparation tumorale. En neutralisant des chimiokines dans le microenvironnement tumoral, NOXXON développe une approche unique, pouvant être utilisée en combinaison avec d'autres approches thérapeutiques afin d’affaiblir les défenses de la tumeur contre le système immunitaire et renforcer l’effet du traitement. Son programme principal, NOX-A12, a d’ores et déjà généré des données cliniques finales à l’issue d'un essai de combinaison Keytruda® chez des patients atteints de cancer colorectal et pancréatique métastatique. NOXXON a présenté ces données au cours du congrès virtuel de l’ESMO en septembre 2020. Sur la base des résultats de cet essai, incluant les données de survie globale et le profil de sécurité de la thérapie, NOXXON entend mener d'autres études dans le cancer du pancréas. Par ailleurs, l'association de NOX-A12 et d’une radiothérapie a reçu le statut de médicament orphelin aux États-Unis et dans l'Union Européenne pour le traitement de certains cancers du cerveau. De plus, les données issues du traitement de la première cohorte d’un essai évaluant NOX-A12 en combinaison avec une radiothérapie chez des patients atteints d'un cancer du cerveau récemment diagnostiqué et qui ne pouvaient pas bénéficier d’une chimiothérapie standard, ont permis de mettre en évidence une réduction constante des tumeurs dans cette population de patients. Le deuxième candidat médicament de la Société en phase clinique, le NOX-E36, agit sur le micro-environnement tumoral en ciblant le système immunitaire inné. NOXXON prévoit d’évaluer l’action de NOX-E36 chez les patients atteints de tumeurs solides. Plus d’informations sont disponibles sur : www.noxxon.com.

Keytruda® est une marque déposée de Merck Sharp & Dohme Corp.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives ou des termes se rapportant aux développements futurs ou futurs, ainsi que les négations de telles formulations ou termes, ou une terminologie similaire. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. La société ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives, qui ne représente que l'état des choses le jour de la publication.

