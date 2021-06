NOXXON ANNONCE LES NOMINATIONS DE SUSAN COLES, MARTINE VAN VUGT ET GREGORY WEAVER AU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET PRÉSENTE LES RÉSULTATS DE SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

Regulatory News:

NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALNOX), société de biotechnologie spécialisée dans l'amélioration des traitements contre le cancer par le ciblage du microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd'hui les résultats de son assemblée générale annuelle (AG) des actionnaires de 2021, qui s'est tenue le jeudi 24 juin à 14h00 CEST. Certains actionnaires, représentant un total de 8,83 % du capital social total émis et en circulation au 27 mai 2021, étaient représentés par procuration.

Toutes les résolutions soumises à l'AG ont été approuvées, y compris la nomination au conseil de surveillance de Susan Coles, du Dr Martine van Vugt et de Gregory Weaver, ainsi que l'adoption des résultats financiers pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2020. La liste complète des résolutions peut être consultée ci-dessous. Les informations relatives au Conseil de Surveillance de NOXXON, y compris les biographies de ses membres, sont disponibles sur le site web de la Société.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Susan, Martine et Gregory au sein du Conseil de Surveillance de NOXXON. Ces trois nouvelles personnalités apporteront une expérience et une compréhension précieuses du domaine médical, du développement clinique, du financement et du développement commercial. L’arrivée de ces experts vient ainsi renforcer l’équipe de NOXXON et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Aram à la réalisation de notre stratégie, avec notamment l’obtention des données de l'étude de phase 1/2 de NOX-A12 dans le cancer du cerveau, toujours attendues pour le quatrième trimestre 2021 », déclare le Dr Maurizio PetitBon, Président du Conseil de Surveillance de NOXXON.

Article Résolution 2.d : Adoption des comptes annuels 2020 Accepté 2.e : Décharge de responsabilité de l'unique membre du conseil d'administration Accepté 2.f : Décharge de responsabilité des membres du Conseil de surveillance Accepté 3 : Renouvellement du mandat du Dr. A. Mangasarian en tant que membre du conseil d'administration Accepté 4.a : Nomination de Susan Coles en tant que membre du conseil de surveillance Accepté 4.b : Nomination du Dr. Martine van Vugt en tant que membre du conseil de surveillance Accepté 4.c : Nomination de Gregory Weaver en tant que membre du conseil de surveillance Accepté 5 : Nomination de Baker Tilly (Netherlands) N.V. en tant que commissaire aux comptes pour l'exercice 2021 Accepté 6 : Modification partielle des statuts en vue de l'augmentation du capital social autorisé Accepté 7 : Modification partielle des statuts en ce qui concerne l'introduction d'une disposition transitoire pour augmenter le capital social autorisé. Accepté 8 : Délégation au conseil d'administration d'émettre des actions ordinaires et de limiter ou d'exclure tout droit de préemption y afférent Accepté 9 : Renouvellement de la délégation au conseil d'administration pour l'acquisition d'actions Accepté 10 : Modification de la rémunération sous forme d'actions et de droits de souscription d'actions pour les membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance Accepté 11 : Modification de la section 3.4 de la politique de rémunération concernant la structure de rémunération des administrateurs non exécutifs en relation avec l'octroi d'options. Accepté 12 : Modification de la section 3.6 de la politique de rémunération concernant la rémunération des membres d'un comité. Accepté

La présentation des points de l'ordre du jour et des résultats du vote de l'AG est disponible en ligne. Le procès-verbal de l'AGM sera bientôt disponible sur le site Internet de NOXXON (www.noxxon.com).

À propos de NOXXON

Les produits du portefeuille oncologique développé par NOXXON agissent sur le microenvironnement tumoral et le cycle immunitaire anticancéreux par la rupture de la barrière de protection tumorale et l’inhibition de la réparation tumorale. En neutralisant des chimiokines dans le microenvironnement tumoral, NOXXON développe une approche unique, pouvant être utilisée en combinaison avec d'autres approches thérapeutiques afin d’affaiblir les défenses de la tumeur contre le système immunitaire et renforcer l’effet du traitement. Son programme principal, NOX-A12, a d’ores et déjà généré des données cliniques finales à l’issue d'un essai de combinaison Keytruda® chez des patients atteints de cancer colorectal et pancréatique métastatique. NOXXON a présenté ces données au cours du congrès virtuel de l’ESMO en septembre 2020. Sur la base des résultats de cet essai, incluant les données de survie globale et le profil de sécurité de la thérapie, NOXXON entend mener d'autres études dans le cancer du pancréas. Par ailleurs, l'association de NOX-A12 et d’une radiothérapie a reçu le statut de médicament orphelin aux États-Unis et dans l'Union Européenne pour le traitement de certains cancers du cerveau. De plus, les données intermédiaires issues du traitement des deux premières cohortes d’un essai évaluant NOX-A12 en combinaison avec une radiothérapie chez des patients atteints d'un cancer du cerveau récemment diagnostiqué et qui ne pouvaient pas cliniquement bénéficier d’une chimiothérapie standard, ont permis de mettre en évidence une réduction constante des tumeurs et des réponses tumorales avérées dans cette population de patients. Le deuxième candidat médicament de la Société en phase clinique, le NOX-E36, agit sur le micro-environnement tumoral en ciblant le système immunitaire inné. NOXXON prévoit d’évaluer l’action de NOX-E36 chez les patients atteints de tumeurs solides. Plus d’informations sont disponibles sur : www.noxxon.com.

Keytruda® est une marque déposée de Merck Sharp & Dohme Corp.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives ou des termes se rapportant aux développements futurs ou futurs, ainsi que les négations de telles formulations ou termes, ou une terminologie similaire. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. La société ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives, qui ne représente que l'état des choses le jour de la publication.

