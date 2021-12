NOXXON ANNONCE SA PARTICIPATION À DES CONFÉRENCES INVESTISSEURS EN JANVIER ET FÉVRIER 2022

Regulatory News:

NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALNOX), société de biotechnologie spécialisée dans le développement des traitements améliorés du cancer ciblant le microenvironnement tumoral (MET), annonce aujourd’hui la participation d'Aram Mangasarian, PDG de NOXXON, et de Bryan Jennings, directeur financier de NOXXON, à des conférences investisseurs début 2022. Ils seront également disponibles pour des réunions.

LifeSci Partners Corporate Access Event, 5-7 janvier 2022, conférence virtuelle

L'événement Corporate Access organisé par LifeSci Partners réunira plus de 200 entreprises innovantes cotées en bourse et privées dans les domaines de la biotechnologie, de la technologie médicale, de la pharmacologie, des sciences de la vie et de la cybersanté du monde entier. L'événement comprendra des rencontres individuelles avec les dirigeants des entreprises et des discussions de groupe avec des experts, des dirigeants, des investisseurs spécialisés et des experts médicaux mettant en évidence les sujets les plus pertinents ayant un impact sur l'industrie des sciences de la vie aujourd'hui. L'équipe NOXXON sera disponible pour des réunions. L'inscription à l'événement est obligatoire.

Conférence H.C. Wainwright BioConnect, 10-13 janvier 2022, conférence virtuelle

BioConnect, organisée par H.C. Wainwright, vise à mettre en relation les entreprises des sciences de la vie avec une grande variété d'investisseurs. La vidéo de présentation de la société NOXXON sera disponible à la demande à partir du 10 janvier à 7h00 ET. L'équipe est prête à rencontrer les membres de la communauté financière pendant la conférence. L'inscription à l'événement est obligatoire.

BIOMED EVENT 2022, 26 janvier 2022, Paris, France

La 7ème édition du BIOMED EVENT organisée par INVEST SECURITIES, accueillera de nombreuses biotech/medtech européennes cotées et des investisseurs institutionnels. Le PDG de NOXXON sera disponible pour des rencontres individuelles ou en groupe tout au long de la journée. L'inscription à l'événement est obligatoire.

Congrès mondial LSX, 8-9 février 2022, Londres, Royaume-Uni ou 14-25 février 2022, conférence virtuelle

Le 8ème Congrès mondial LSX réunira les fondateurs et dirigeants de start-ups innovantes comme de grands groupes pharmaceutiques et vise à offrir une plateforme aux entreprises afin de partager leurs recherches et technologies de pointe. Le congrès propose des rencontres individuelles, mettant en relation les dirigeants des industries des biotechnologies, des technologies de la santé et des technologies médicales avec les investisseurs les plus actifs du secteur, les équipes BD&L de l'industrie pharmaceutique et des technologies de la santé, les leaders de la R&D, les experts et les sociétés de services de premier plan qui font avancer le secteur. La participation de NOXXON, en personne ou virtuelle, sera déterminée par les conditions imposées par la pandémie. De plus amples informations sur l'événement sont disponibles ici.

À propos de NOXXON

Les produits du portefeuille oncologique développé par NOXXON agissent sur le microenvironnement tumoral et le cycle immunitaire anticancéreux par la rupture de la barrière de protection tumorale et l’inhibition de la réparation tumorale. En neutralisant des chimiokines dans le microenvironnement tumoral, NOXXON développe une approche unique, pouvant être utilisée en combinaison avec d'autres approches thérapeutiques afin d’affaiblir les défenses de la tumeur contre le système immunitaire et renforcer l’effet du traitement. Son programme principal, NOX-A12, a d’ores et déjà généré des données cliniques finales à l’issue d'un essai de combinaison Keytruda® chez des patients atteints de cancer colorectal et pancréatique métastatique. NOXXON a présenté ces données au cours du congrès virtuel de l’ESMO en septembre 2020. En juillet 2021, la Société a annoncé son étude de phase 2, OPTIMUS, visant à évaluer plus en détail la sécurité et l'efficacité de NOX-A12 en association avec le produit phare de Merck, Keytruda® et deux régimes de chimiothérapie différents en tant que traitement de deuxième ligne chez des patients atteints de cancer pancréatique métastatique. Par ailleurs, l'association de NOX-A12 et d’une radiothérapie a reçu le statut de médicament orphelin aux États-Unis et dans l'Union Européenne pour le traitement de certains cancers du cerveau. De plus, les données intermédiaires issues du traitement des deux premières cohortes de l’essai GLORIA évaluant NOX-A12 en combinaison avec une radiothérapie chez des patients atteints d'un cancer du cerveau récemment diagnostiqué et qui ne pouvaient pas cliniquement bénéficier d’une chimiothérapie standard, ont permis de mettre en évidence une réduction constante des tumeurs et des réponses tumorales avérées dans cette population de patients. Le deuxième candidat médicament de la Société en phase clinique, le NOX-E36, agit sur le micro-environnement tumoral en ciblant le système immunitaire inné. NOXXON prévoit d’évaluer l’action de NOX-E36 chez les patients atteints de tumeurs solides. Plus d’informations sont disponibles sur : www.noxxon.com.

Keytruda® est une marque déposée de Merck Sharp & Dohme Corp.

À propos de l'étude GLORIA

GLORIA (NCT04121455) est une étude de phase 1/2 menée par NOXXON, à un seul bras, avec escalade de dose, portant sur NOX-A12 en association avec l'irradiation chez des patients atteints de glioblastome (cancer du cerveau) en première intention et présentant un promoteur MGMT non-méthylé (résistant au chimiothérapie standard).

À propos de l'étude OPTIMUS

OPTIMUS (NCT04901741) est une étude de phase 2 ouverte à deux bras menée par NOXXON évaluant NOX-A12 en association avec le pembrolizumab et l'irinotecan nano-liposomal/5-FU/leucovorine ou la gemcitabine/nab-paclitaxel chez des patients atteints de cancer pancréatique métastatique à microsatellites stables.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives ou des termes se rapportant aux développements futurs ou futurs, ainsi que les négations de telles formulations ou termes, ou une terminologie similaire. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. La société ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives, qui ne représente que l'état des choses le jour de la publication.

