NOXXON : TIENT UN KOL MEETING SUR DE NOUVELLES APPROCHES THÉRAPEUTIQUES POUR LE GLIOBLASTOME, LE 4 SEPTEMBRE 2018

NOXXON Pharma (Paris:ALNOX) (Euronext Growth Paris: ALNOX, éligible au PEA-PME), société biopharmaceutique développant principalement des traitements contre le cancer en ciblant le microenvironnement tumoral, annonce organiser un KOL (Key Opinion Leader) meeting sur de nouvelles approches thérapeutiques pour le glioblastome.

Cet évènement se tiendra le mardi 4 septembre 2018, de 15h00 - 17h00 CEST, à Francfort-sur-le-Main, Hôtel InterContinental, Wilhelm-Leuschner-Straße 43, Allemagne, Salle Potsdam-Weimar.

La présentation “De nouveaux concepts pour lutter contre la forme la plus agressive du cancer du cerveau” fera intervenir des leaders d'opinion mondialement reconnus en neuro-oncologie, suivie d'une séance de questions-réponses avec Aram Mangasarian, Président Directeur Général de NOXXON. Les principaux intervenants sont :

Frank A. Giordano , MD, Vice-président et Professeur Associé, Département de Radio-oncologie, Centre Médical Universitaire de Mannheim, Université de Heidelberg ;

, MD, Vice-président et Professeur Associé, Département de Radio-oncologie, Centre Médical Universitaire de Mannheim, Université de Heidelberg ; Martin Glas , MD, Professeur et Chef de la Division de Neuro-oncologie Clinique, Département de Neurologie et de Neuro-oncologie du Centre Ouest-Allemand du Cancer, Hôpital Universitaire d'Essen ;

, MD, Professeur et Chef de la Division de Neuro-oncologie Clinique, Département de Neurologie et de Neuro-oncologie du Centre Ouest-Allemand du Cancer, Hôpital Universitaire d'Essen ; Ulrich Herrlinger , MD, Professeur de Neuro-oncologie Clinique et Chef de la Division de Neuro-oncologie Clinique, Département de Neurologie et Centre d'Oncologie Intégrée, Université de Bonn ;

, MD, Professeur de Neuro-oncologie Clinique et Chef de la Division de Neuro-oncologie Clinique, Département de Neurologie et Centre d'Oncologie Intégrée, Université de Bonn ; Frederik Wenz, MD, PDG et CMO, Centre Médical Universitaire de Mannheim, Professeur et Président, Département de Radio-oncologie, Centre Médical Universitaire de Mannheim, Université de Heidelberg.

Pour vous inscrire, veuillez SVP envoyer un email avec votre nom complet et les détails de l'entreprise à l’adresse suivante : BrainCancerEvent@noxxon.com

À propos de NOXXON

Les produits oncologiques développés par NOXXON agissent sur le microenvironnement tumoral et le cycle immunitaire anticancéreux par la rupture de la barrière de protection tumorale, l’inhibition de la réparation tumorale et l’exposition au système immunitaire des cellules tumorales cachées. Par la neutralisation des chimiokines dans le microenvironnement tumoral, NOXXON associe son approche à celle d’autres formes de traitement visant à affaiblir les défenses tumorales contre le système immunitaire et augmenter l’impact thérapeutique. Son programme phare NOX-A12 s’appuie sur une longue période de développement clinique et de nombreuses données de sécurité. Les premiers résultats de son essai clinique de phase I/II sur l’association de NOX-A12 avec le Keytruda® chez des patients atteints d’un cancer métastatique colorectal ou du pancréas seront publiés en 2018. La société prévoit de lancer d’autres études avec NOX-A12 dans le cancer du cerveau en association avec la radiothérapie, qui a obtenu le statut de médicament orphelin aux États-Unis et en Europe. Actuellement en phase II, le deuxième actif de la société, NOX-E36, agit sur le microenvironnement tumoral en ciblant le système immunitaire inné. NOXXON prévoit d’évaluer l’action de NOX-E36 chez les patients atteints d’un cancer du pancréas, en monothérapie ainsi qu’en association. Plus d’informations sont disponibles sur : www.noxxon.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives ou des termes se rapportant aux développements futurs ou futurs, ainsi que les négations de telles formulations ou termes, ou une terminologie similaire. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. La société ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives, qui ne représente que l'état des choses le jour de la publication.

