NSE Industries : – Communiqué Résultats Semestriels 2019

Résultats consolidés (Normes IFRS - comptes non audités)

Cette performance permet au Groupe de générer des free cash-flow2à hauteur de 2,4 M€ et ainsi de poursuivre sa trajectoire de désendettement. Fort de l'amélioration de l'ensemble de ses fondamentaux économiques, le Groupe aborde ainsi avec confiance les prochaines étapes de son développement.

NSE a commencé à récolter les fruits de ses actions d'optimisation dans la continuité du second semestre 2018 avec une forte amélioration de ses résultats opérationnels sur la période, illustrée par une marge d'EBITDA de 14,8%.

Résultat net significativement bénéficiaire: 2,3 M€ Perspectives solides pour le second semestre

Le résultat opérationnel ressort également à 3,8 M€ en l'absence de charges non courantes.

Après dotations nettes aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel courant du semestre ressort à 3,8 M€, progressant de 3,7 millions € par rapport au S1 2018. La norme IFRS 16 n'impacte pas le résultat opérationnel courant.

NSE affiche une forte progression de son EBITDA consolidé à 5,3 M€ au 30 juin 2019, en hausse de 3,7 M€. Ce montant est proche de celui de 5,4 M€ d'EBITDA réalisé sur l'ensemble de l'exercice 2018. Cette forte amélioration de la rentabilité opérationnelle s'explique notamment par l'amélioration de la marge brute, liée à des prestations à plus grande valeur ajoutée, l'optimisation des coûts de fonctionnement.

Le chiffre d'affaires réalisé par le Groupe à l'Internationalprogresse de +10,7% et se stabilise au même ratio de 39,7% du chiffre d'affaires consolidé constaté au S1 2018, soit 14,2 M€ au 30 juin 2019.

Le chiffre d'affaires de la BU Servicescontinue de progresser à 15,4 M€, +2,4% par rapport au premier semestre 2018, bénéficiant de la bonne orientation de son activité dans l'informatique et la défense.

L'activité Intégrationaffiche une forte croissance de +22,6% (+18,4% hors changement de périmètre intra-Groupe3) au premier semestre 2019 à 18,1 M€, bénéficiant de sa capacité à répondre aux attentes du marché en France, de l'accélération du déploiement international du Groupe et d'un changement de périmètre intra-Groupe3.

Sur le semestre, le chiffre d'affaires de la BU Conceptionatteint 2,4 M€, en hausse de +14%, hors changement de périmètre intra-Groupe3, malgré un décalage de chiffre d'affaires suite à l'incendie partiel du site de Soyons. La BU récolte notamment les fruits de ses succès sur les marchés des équipements ferroviaires et des écrans pour applications militaires.

COMMUNIQUÉ

Maintien de la trajectoire de désendettement

En milliers d'euros 30/06/19 31/12/18 Capitaux propres 23 877 21 359 Dette financière nette4 9 787 10 121 Dette financière nette retraitée5 8 048 10 121 Gearing (%)hors impact IFRS 16 33,7% 47,4%

La capacité d'autofinancement du groupe avant coût de l'endettement financier net et impôt ressort

5,6 M€ démontrant sa capacité à faire face à ses investissements futurs. Les flux de trésorerie générés par l'activité s'élèvent à +2,9 M€ malgré une hausse du BFR de 2,0 M€ et une hausse de l'impôt versé de 0,7 M€ liées à la croissance de l'activité. Ces flux autofinancent largement les flux d'investissements nets de l'exercice qui ressortent à 0,4 M€, le remboursement de la dette (1,0 M€) et les intérêts financiers versés (0,1M€).

L'endettement net du Groupe ressort à 8,0 M€ (9,8 M€ avec les dettes locatives) contre 11,5 M€ au 30 juin 2018.

Le taux d'endettement net (endettement net sur fonds propres) se réduit ainsi à 33,7% hors impact IFRS 16 (contre 47,4 % au 31 décembre 2018).

Evolution au Directoire

Comme annoncé dans le communiqué du 29 août 2019, Philippe de LAMBERTYE, Directeur Administratif et Financier et membre du Directoire de NSE, a fait part de son souhait de poursuivre de nouvelles opportunités hors du Groupe. Philippe BREL, ingénieur de formation, qui a fait l'essentiel de sa carrière dans l'aéronautique en France et aux Etats Unis, lui succède au Directoire en tant que Directeur Général.

Perspectives

Le Groupe affirme sa forte confiance sur sa capacité à maintenir la bonne orientation de sa performance opérationnelle au second semestre. Les BU Conception et Intégration poursuivront leur croissance et la BU Services s'appuiera sur un solide niveau d'activité, particulièrement dans le secteur de la défense.

NSE continue d'étudier régulièrement des opportunités de croissance externe sur des marchés où son expertise pourrait être source de création de valeur pour le Groupe.

Prochain communiqué

Chiffre d'affaires annuel 2019 au 31 Janvier 2020

Différence entre l'endettement financier et la trésorerie active Retraitée de l'impact de +1,7 M€ sur la dette (engagements de loyers comptabilisés en « obligations locatives »), dû à la mise en place de la norme IFRS 16 au 01/01/2019

3