NSE Industries : – Rapport d'activité semestriel 2019

Rapport d'activité du premier semestre 2019 Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 5.232.972,05 € Siège social : La Grand Croix - Domaine de La Croix - 03250 Nizerolles 394 020 903 RCS CUSSET NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie plus particulièrement destinés à l'aéronautique civile, la défense, le ferroviaire, et l'industrie manufacturière. Le chiffre d'affaires de NSE se répartit entre 3 activités (Business Units) : La Conception de produits techniques innovants ;

L'Intégration d'équipements électroniques pour le compte de grands opérateurs ;

Les Services, avec une offre couvrant la maintenance et la réparation, l'interface client, la coordination de transports pour notamment une clientèle Aéronautique, de Défense, et d'Electronique Grand Public. Comptes consolidés semestriels résumés Le chiffre d'affaires consolidé de NSE enregistre une progression de 10,6% au 30 juin 2019 par rapport au premier semestre de l'exercice précédent. La marge d'Ebitda représente 14,8% du chiffre d'affaires à comparer à 5,1% au 30 juin 2018. Le résultat opérationnel est en hausse de 4 809 k€, et le résultat net consolidé est en hausse de 3 264 k€ malgré une charge d'impôt de 1,4 M€ à comparer à - 350 k€. Compte de résultat consolidé Chiffre d'affaires consolidé 2019 2018 Variation Milliers € au 30 juin 6 mois 6 mois Chiffre d'affaires 35 769 32 334 + 3 435 dont Export 14 207 12 833 + 1 525 EBITDA 5 311 1 659 + 3 652 Résultat Opérationnel courant 3 801 74 + 3727 Résultat Opérationnel 3 801 -1 008 + 4 809 Coût de l'endettement financier net -213 -257 + 44 Autre résultat financier 75 -54 + 129 Charge d'impôt -1 378 350 -1 728 Quote-part de résultat des entreprises -5 -6 + 1 associées Résultat net part du Groupe 2 292 -972 + 3 264 Note : EBITDA = Résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements nettes des reprises et des dotations et reprises de provisions d'exploitation hors actif circulants. Rapport semestriel S1 2019 1/7 Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires consolidé a atteint un montant de 35 769 k€, soit une progression de 10,6% par rapport au premier semestre de l'exercice précédent. Chiffre d'affaires 2019 % 2018 % Variation Milliers € au 30 juin 6 mois CA 6 mois CA 2019/2018 Conception 2 358 6,6% 2 612 8,1% -9,7% Intégration 18 055 50,5% 14 731 45,6% +22,6% Services 15 356 42,9% 14 991 46,4% +2,4% Consolidé 35 769 100% 32 334 100% +10,6% Dont consolidé France 21 562 60,3% 19 501 60,3% +9,79% Dont consolidé Export 14 207 39,7% 12 833 39,7% +10,6% Dont filiales Export 5 470 15,3% 4 594 14,2% +19,07% Par rapport au 1ersemestre de l'exercice précédent, L'activité est en hausse en France et à l'International avec une augmentation significative de l'activité de nos filiales notamment de NSE Automatech. La réduction de l'activité Conception est due à une variation intra-Groupe de son périmètre. Retraité de cet effet, l'activité Conception ressort en hausse de 14%. L'incendie partiel du site a également perturbé son activité au premier semestre. Néanmoins les carnets de commandes sont bien orientés et un rattrapage est attendu sur le second semestre. Notamment, l'activité NVIS (vision nocturne), offre des perspectives prometteuses. L'activité Intégration, en hausse de 22,6%, confirme son positionnement auprès de sa clientèle, et renforce sa diversification vers la production d'équipements ferroviaires. L'activité Services augmente de 2,4% avec la montée progressive du secteur Défense. Le second semestre offre des perspectives de poursuite de progression. Résultat opérationnel et Ebitda L'Ebitda s'élève à 5.311 k€ au 30 juin 2019 (14,8% du chiffre d'affaires) à comparer à un montant de 1.659 k€ (5,1% du chiffre d'affaires) au 30 juin 2018. L'Ebitda est donc multiplié par 3,2 au 30 juin 2019. La dotation des amortissements nette de reprises s'élève à 1.474 k€ au 30 juin 2019 (1.585 k€ au 30 juin 2018). L'EBITDA a aussi bénéficié d'un effet positif lié à la mise en place de la norme IFRS 16 - contrat de location, pour 0,4 M€. Les filiales internationales contribuent à hauteur de 0,6 M€ à l'EBITDA. Le résultat opérationnel consolidé est un profit de 3.801 k€ au 30 juin 2019 à comparer à une perte de 1.008 k€ au 30 juin de l'exercice précédent, en hausse de 4.809 K€ par rapport au 1ersemestre 2018. Rapport semestriel S1 2019 2/7 Les charges de personnel sont maîtrisées et s'élèvent à 12.752 k€ à comparer à 12.097 k€ au 1ersemestre de l'exercice précédent (+655 k€ soit +5,4%) . Le montant au 30/06/2019 intègre un montant de Participation & Intéressement inexistant au 30/06/2018. Les charges externes, s'élèvent à 5 297 k€ au 30 juin 2019 à comparer à 4 876 k€ au 30 juin 2018 (+421 k€) lié à une forte augmentation de la sous-traitance. En application de la norme IFRS 16, les locations d'un montant de 396 k€ sont comptabilisées en amortissements. Résultat financier Le coût net de l'endettement financier est ramené à 213 k€ au 30 juin 2019 (-44 k€ par rapport au 30 juin 2018). Le résultat financier s'améliore. Il atteint au 30 juin 2019 un montant de -138 K€ à comparer à -311 K€ au 1ersemestre de l'exercice précédent, en raison d'une orientation positive des écarts de change ainsi qu'à une renégociation de la dette initiée fin 2018. Résultat Le résultat global au 30 juin 2019 s'élève à 2.280 k€ après une charge d'impôt de 1.378 K€, à comparer à un résultat global de -975 k€ au 30 juin 2018 après une charge d'impôt négative de 350 k€. Le résultat net part du Groupe est un bénéfice de 2.292 k€ au 30 juin 2019 à comparer à une perte de -972 k€ au 30 juin 2018. Les flux de trésorerie La variation de la trésorerie nette consolidée s'élève à +1.557 k€ ramenant la position de trésorerie du Groupe au 30 juin 2019 à -143 k€ à comparer à -1.700 k€ au 31 décembre 2018. Cette position résulte d'une hausse de la capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et de l'impôt de 732 k€ depuis le 31 décembre 2018 (+3.962 k€ depuis le 30 juin 2018) qui atteint 5,6 M€, supérieure à la hausse du BFR et de l'impôt (2,8 M€ sur le semestre) et aux décaissements liés aux investissements et au remboursement d'emprunts (1,3 M€ sur le semestre). Rapport semestriel S1 2019 3/7 Activités de la NSE SA et des filiales et contribution à l'Ebitda consolidé Consolidé 30 juin 2019 (6 mois) 30 juin 2018 (6 mois) Variation Milliers € S1 2019-S1 2018 Chiffre EBITDA Chiffre EBITDA Chiffre EBITDA d'affaires d'affaires d'affaires NSE SA 30 283 4 671 27 723 1 429 +2 560 +3 242 NSE ANA 0 -7 0 -5 0 -2 NSE AUTOMATECH 5 463 611 4 513 299 +950 +312 NSE BRASIL 176 -33 150 -120 +26 +87 NSE AERO MAROC 464 195 428 106 +36 +89 NSE EQUIPEMENTS 17 17 17 17 0 0 NSE TELESERVICES 0 0 0 0 NSE INDIA 1 -17 +1 -17 NSE TLS 0 -126 0 -126 Ajustements -635 -497 -138 0 Consolidé 35 769 5 311 32 334 1 659 +3 435 +3 652 Note 1 : La filiale Hical NSE ne figure pas dans ce tableau car détenue à 49%. Elle apparaît dans les comptes consolidés par mise en équivalence. Note 2 : Ebitda : résultat opérationnel augmenté des dotations aux amortissements nets de reprises et des dotations et reprises de provisions d'exploitation hors actif circulants. Au 30 juin 2019, par rapport au premier semestre de l'exercice précédent : NSE SA, enregistre une progression du chiffre d'affaires de 9,2% avec un Ebitda en hausse de 3.242 k€. NSE contribue à hauteur de 84,7% du chiffre d'affaires (85,7% au 30 juin 2018) et à hauteur de 87,9% de l'Ebitda consolidé (86,1% au 30 juin 2018) ;

NSE Automatech, détenue à 71,16% par NSE ANA, holding elle-même détenue à 100%, réalise un chiffre d'affaire en progression de 21% par rapport à 2018 et un EBITDA également en progression de 312 k€ (+21%) ;

elle-même détenue à 100%, réalise un chiffre d'affaire en progression de 21% par rapport à 2018 et un EBITDA également en progression de 312 k€ (+21%) ; NSE Brasil réalise un chiffre d'affaire en progression de 17% par rapport à 2018 tandis que son EBITDA, bien qu'encore négatif, progresse de 87 K€.

NSE Aero Maroc confirme ses perspectives de croissance avec un chiffre d'affaires en progression de 8%. L'EBITDA est en progression de 89 K€.

NSE INDIA et NSE TLS ont été intégrées en 2019 au périmètre de consolidation du groupe NSE.

HICAL NSE, détenue à 49% et basée en Inde, a débuté son activité en 2013.

NSE Equipements, filiale de location de bâtiments, garde un niveau régulier d'activité et de rentabilité. Rapport semestriel S1 2019 4/7 Bilan consolidé Bilan consolidé 30/06/2019 31/12/2018 30/06/2018 Milliers € 6 mois 12 mois 6 mois Capitaux propres 23 877 21 359 19 312 Dette financière (a) 12 069 11 809 13 439 Trésorerie active (b) 2 282 1 688 1 936 Dette financière nette (a-b) 9 787 10 121 11 503 Le bilan consolidé au 30 juin 2019 montre un ratio d'endettement net de 41% par rapport aux capitaux propres, à comparer à 47,4% au 31 décembre 2018 et à 59,6% au premier semestre de l'exercice 2018. La dette financière nette reste maîtrisée. Il convient de signaler que l'application à compter du 1erJanvier 2019 de la norme IFRS16 sur le retraitement des loyers conduit à constater une rubrique « Obligations locatives » de 1.739 k€ au 30 juin 2019 comptabilisée dans la dette financière au 30 juin 2019. Hors application de cette norme, le gearing serait ramené à 33,7% au 30 juin 2019. Le gearing de NSE SA , s'élève à 23,1% au 30 juin 2019 à comparer à 33,6% au 31 décembre 2018 : Bilan de NSE SA Milliers € 30/06/2019 31/12/2018 Capitaux propres 25 727 23 091 Dettes financières (a) 7 306 8 790 Disponible à l'actif (b) 1 370 1 019 Dette financière nette (a-b) 5 936 7 771 Gearing 23,1% 33,6% Risques et incertitudes Les principaux risques et incertitudes susceptibles d'influer défavorablement sur le patrimoine, la situation financière et les résultats du Groupe sont décrits en section 1-5 et 2-11 du rapport de gestion inclus dans le rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et mis en ligne selon la règlementation en vigueur notamment sur le site internet de NSE. Les facteurs de risques ainsi décrits n'ont pas évolué significativement au cours du premier semestre 2019. Parties liées Les informations sur les parties liées mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes au 31 décembre 2018 n'ont pas connu de changements susceptibles d'influer significativement sur la situation financière ou les résultats consolidés de NSE durant les six premiers mois de l'exercice. Rapport semestriel S1 2019 5/7 Événements récents et perspectives Sur le premier semestre, Le site de Soyons a conclu le développement du nouveau boitier de transmission (BCT) destiné à notre gamme d'enregistreurs de données, augmenté notre positionnement dans les feux ferroviaires en proposant et vendant à de grands systémiers des feux de signalisation complets, et en conquérant un marché nouveau d'écrans destinés à un véhicule blindé, constituant ainsi une nouvelle extension de notre périmètre d'intervention. Nous pouvons aussi mettre en exergue : La progression continue de l'activité Services dans le domaine de l'informatique et de la défense avec de fortes perspectives sur le secteur de la défense et à l'international ; Signature dans ce cadre d'un nouveau contrat de soutien pour des drones militaires ;

La baisse de l'activité de service sur le secteur aéronautique en proie à un changement du modèle de la sous-traitance ;

sous-traitance ; La dynamique de notre activité de modification « NVIS » pour le vol de nuit sous jumelles de vision nocturne ;

L'incendie partiel de notre site de Soyons en début d'année avec un décalage de chiffre d'affaires rattrapé sur le deuxième semestre ;

La bonne tenue de nos activités Intégration, le renforcement de son positionnement auprès d'acteurs du secteur militaire terrestre et la poursuite du programme d'amélioration de performance sur l'ensemble des sites du Groupe en France.

Un renforcement de la diversification sur la production d'équipements ferroviaires ;

La mise en place d'une direction du développement de nos filiales internationales ; Rapport semestriel S1 2019 6/7 Le déploiement de nos activités à l'international avec le lancement de NSE India à Bangalore dédiée aux activités de réparation d'équipements électroniques et d'assemblage de produits propres et celui de NSE-TLS à Montréal pour adresser les marchés de soutien technique, logistique et de services en Amérique du Nord. La signature pour NSE TLS d'un marché pluriannuel structurant sur le secteur transport.

NSE-TLS à Montréal pour adresser les marchés de soutien technique, logistique et de services en Amérique du Nord. La signature pour NSE TLS d'un marché pluriannuel structurant sur le secteur transport. Le rebond de l'activité de NSE Automatech notamment sur les marchés du médical (prothèses et outillage médical) et de l'aéronautique avec un plan de développement qui double la production dès le 2e semestre 2019 et pour les années 2020 et 2021. Rapport semestriel S1 2019 7/7 La Sté NSE Industries SA a publié ce contenu, le 25 octobre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

