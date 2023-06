Wall Street aime bien se moquer de Jim Cramer, le présentateur star de CNBC, dont les mauvaises prédictions boursières font souvent l'objet de de railleries et de mèmes sur les réseaux sociaux. Et Wall Street aime bien se moquer de Cathie Wood, la gérante star, patronne de la société d'investissement Ark Invest, quand elle mise sur le mauvais cheval, ou envoie le bon à l'abattoir.

Quand nous avons appris que le fonds phare d’Ark Invest avait cédé la majeure partie de sa participation dans Nvidiaentre novembre 2022 et janvier 2023, soit juste avant le dernier rallye de l’action du fabricant de processeurs, nous nous sommes demandés, taquins comme nous sommes, si Jim Cramer n’avait pas professé son oracle maudit à l’oreille de l'investisseuse.

Trêve de plaisanterie, et rendons à César ce qui lui appartient. Cathie Wood n’a pas coupé toutes ses positions dans Nvidia. Si Ark Innovation, le véhicule étendard de la société, s’est effectivement délesté du géant des puces, plusieurs fonds américains et japonais du groupe détiennent encore l’action et confessent son potentiel de hausse. La fondatrice dit par ailleurs miser sur les pépites de demain, les Nvidia du futur, dont la capitalisation est encore abordable. Dans sa liste, on relève UiPath, Twilio, Exact Science et Teladoc. Espérons pour elle que Jim Cramer ne pose pas sur regard de mauvais augure sur ces actions !

Dessin d'Amandine Victor pour Zonebourse