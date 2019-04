Zurich (awp) - L'assemblée générale des actionnaires de NZZ ont accepté samedi toutes les propositions du conseil d'administration. Ils ont confirmé le président Etienne Jornod pour une nouvelle période ainsi que les deux administrateurs Christoph Schmid et Bernd Kundrun.

Les actionnaires ont aussi accepté un dividende réduit de 50 francs suisses à 200 francs suisses par action. Lors de l'exercice écoulé, le groupe NZZ a enregistré une baisse d'un tiers à 18,8 millions de francs suisses de son bénéfice en raison de charges non récurrentes liées à la coentreprise CH Media et d'un résultat financier plus faible.

