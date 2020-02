Nacon : avance la clôture de son introduction en Bourse

25/02/2020 | 12:14

Nacon annonce ce jour avancer la clôture de son introduction en Bourse au 27 février (pour l'offre à prix ouvert) et au 28 février (pour le placement global), 'compte-tenu du vif succès rencontré auprès des investisseurs'.



Initialement, l'offre devait être ouverte jusqu'aux 4 et 5 mars.



Le début des négocations des actions Nacon sur Euronext Paris est ainsi prévu pour le 4 mars. Le résultat de l'offre sera publié, lui, vendredi.



