Nadhim Zahawi nommé ministre britannique des finances

Zahawi, 55 ans, hérite d'une économie qui se dirige probablement vers un fort ralentissement, voire une récession, et devra faire face à une pression immédiate pour en faire plus pour aider les ménages en difficulté et pour réduire les impôts qui sont en passe d'atteindre leur plus haut niveau depuis des décennies.

M. Zahawi était auparavant secrétaire à l'éducation. Il a été remplacé en tant que secrétaire à l'éducation par Michelle Donelan, précédemment ministre junior de l'éducation.

Après avoir occupé des postes de ministre junior au sein des départements de l'éducation et des affaires, il a été nommé ministre en charge du déploiement du vaccin COVID-19 en 2020. En 2021, Boris Johnson l'a promu au cabinet pour diriger la politique de l'éducation.