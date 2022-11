Nagel de la BCE ouvre la porte à des hausses plus faibles mais voit un long chemin à parcourir.

Avec une inflation à deux chiffres dans la zone euro, la BCE a augmenté les taux par paliers record de 75 points de base, mais un certain nombre de responsables politiques ont appelé à des hausses plus faibles à partir de décembre.

M. Nagel, qui fait partie des faucons de la BCE généralement favorables à des taux plus élevés, a déclaré aux journalistes qu'une augmentation de 50 points de base serait également considérée comme "forte", mais il a ajouté que les taux étaient encore si bas qu'ils pouvaient stimuler l'économie et "relativement loin" de la restreindre.

"Même 50 points de base constituent un mouvement de taux fort", a déclaré M. Nagel.

"Je n'ai pas participé à cette discussion sur les 75 ou 50 parce que je ne pensais pas que cela était vraiment utile."

La BCE a augmenté son taux sur les dépôts bancaires de moins 0,5 % à 1,5 % en trois mois et dit vouloir au moins le ramener au niveau neutre, où il ne soutient ni ne freine l'activité.

Il s'agit d'un niveau insaisissable que de nombreux économistes situent actuellement autour de 2 %.

M. Nagel a soutenu l'utilisation des prix du marché, plutôt que des modèles économiques, étant donné les perspectives actuelles incertaines et a déclaré qu'il s'attendait à ce que les taux d'inflation plafonnent dans les mois à venir et restent au-dessus de l'objectif d'inflation de 2 % de la BCE l'année prochaine et la suivante.

"Indépendamment de la façon dont les chiffres arrivent, je pense que l'image de l'inflation restera forte pour 2023, a déclaré M. Nagel lors de sa conversation avec les journalistes à Francfort. "Et peut-être même en 2024, nous ne serons toujours pas là où nous voulons vraiment être, c'est-à-dire à nouveau près de 2 %."

Il a ajouté que l'Allemagne allait probablement connaître une légère récession l'année prochaine et qu'il ne s'attendait pas à ce que la Bundesbank ait besoin d'un renflouement par les contribuables en raison des importants paiements d'intérêts qu'elle doit effectuer et des pertes sur les obligations qu'elle a achetées au nom de la BCE.

Il a réaffirmé son appel à commencer à réduire les avoirs obligataires de la BCE au début de l'année prochaine.