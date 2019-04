Naissance de Swiss Life Asset Managers France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Swiss Life Asset Management (France), spécialiste de l’investissement en valeurs mobilières, et Swiss Life REIM (France), spécialiste de la gestion d’actifs immobiliers, fusionnent pour donner naissance à Swiss Life Asset Managers France. Cette fusion est intervenue le 1er avril, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019. Les encours, gérés en France, par Swiss Life Asset Managers France dépasseront dès lors les 50 milliards d'euros, dont près de la moitié pour compte de tiers.La nouvelle structure forte de 250 collaborateurs conservera ses expertises et continuera de proposer une gamme complète de solutions d'investissement et de services à une clientèle d'investisseurs institutionnels, de professionnels de la gestion privée et de particuliers.Frédéric Bôl, Président du Directoire, Bruno Gerardin, Directeur administratif et financier, Per Erikson Directeur des activités sur titres pour compte des entités du Groupe, Eric Bourguignon, Directeur des activités sur titres pour compte de tiers et Fabrice Lombardo, Directeur des activités immobilières, composeront le Directoire de Swiss Life Asset Managers France.Avec ce rapprochement, Swiss Life Asset Managers renforce son poids en France, en vue de capitaliser sur une marque unique sur le marché hexagonal et de poursuivre son développement. Son potentiel de croissance vise l'ensemble des classes d'actifs, et tout particulièrement les activités pour compte de tiers.Cette fusion s'inscrit dans le plan stratégique " Swiss Life 2021 " du Groupe Swiss Life Asset Managers qui s'est fixé pour objectif d'atteindre 100 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion pour compte de tiers. Aujourd'hui déjà, Swiss Life Asset Managers compte parmi les principaux gestionnaires immobiliers européens, avec 1 400 collaborateurs et un patrimoine immobilier sous gestion de 81 milliards d'euros.