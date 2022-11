Nakashima invaincu, Musetti éliminé

Brandon Nakashima a assuré sa première place dans le groupe vert ce mercredi pour la dernière journée des phases de poule du Masters Next Gen à Milan en signant son troisième succès en autant de rencontres. Il s'est défait de Francesco Passaro en trois manches (4-3/4-2/4-1). L'Américain affrontera Jack Draper en demi-finale. Le Britannique a battu Lorenzo Musetti en trois sets (4-1/4-0/4-3) et a ainsi éliminé l'Italien pourtant le mieux classé à l'ATP dans ce tournoi. Dans l'autre match du groupe vert, Jiri Lehecka s'est imposé face à Matteo Arnaldi 4-1/4-2/4-1 et a rejoint le dernier carré. Il y affrontera la surprise de ce tournoi Dominic Stricker qui s'est imposé facilement face à Tseng Chun-hsin. Les demi-finales auront lieu dès demain.

par Lilian Moy (iDalgo)