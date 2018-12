Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nalo franchit une nouvelle étape dans son développement en levant 2 millions d’euros auprès de business angels. "Ce premier tour de table confirme la pertinence de sa vision stratégique et la confiance des investisseurs dans son potentiel de croissance", a salué le robo-advisor dans un communiqué. Pour ce tour de table, Nalo a réuni 67 investisseurs, dont des acteurs dans l'univers de la gestion de patrimoine (avocats, notaires, gérants de fonds, banquiers privés, CGP…), des investisseurs professionnels, mais aussi des clients impliqués dans son développement.Ils ont été séduits par l'avancée technologique de l'offre de Nalo et l'innovation d'usage apportée par ses services.Eric Ibled, business angel dans la Fintech (Pumpkin, Acinq, Utocat...), Olivier Guillaumin entrepreneur dans les nouvelles technologies, et Sonia Fendler, ancienne membre du Comex de Generali France en charge de l'épargne, font désormais partie de l'aventure Nalo.