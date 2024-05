Nalo veut financer les projets de vie de ses clients

"Notre argent doit s’aligner sur nos objectifs de vie, et non l’inverse". C’est la conviction défendue par Clément Nouvel, nouveau CEO de Nalo, lors d’un déjeuner de presse organisé à Paris le 27 mai 2024. Cette plateforme d’investissement en ligne, filiale de l’assureur Apicil, propose des investissements par objectifs, avec des frais réduits: avec 40 collaborateurs et "un petit peu plus de 20 000 clients", elle dépasse déjà les 100 millions d‘euros de collecte en 2023 et les 450 millions d'euros d‘encours au 1er trimestre 2024.



" Notre ADN, notre vocation, c'est de financer les projets de vie de nos clients, de faire en sorte que l'argent des clients soit aligné sur leur projet et pas l'inverse " déclare Clément Nouvel. " Nous proposons des parcours qui sont très simplifiés et toujours en proximité avec nos clients, alliant le conseil délivré par une équipe de conseillers chevronnés en gestion patrimoine et le digital avec une plateforme très fluide ".



Nalo mise pour ce faire sur le "multiprojet", une technologie permettant à un client d'avoir au sein du même contrat d'assurance vie plusieurs projets, par exemple préparer les études de ses enfants, préparer sa retraite, et préparer l'acquisition de sa résidence principale.



"Chaque projet aura une gestion personnalisée, vraiment adaptée à les objectifs et à la durée de ce projet", souligne Clément Nouvel.



Nalo propose une gestion déléguée avec une tarification "à peu près deux fois moins chère que les banques traditionnelles" qui s'appuie "essentiellement sur des ETF". "Nous sommes centrés sur le PER et l'assurance vie" "une base très solide, qui permet de faire énormément de choses et qui répond à beaucoup d'objectifs patrimoniaux" précise le CEO.



"Nous sommes exclusivement sur de l'assuranciel", ajoute-t-il: il s'agit d'"utiliser les enveloppes fiscales qui existent". "Le compte-titres et le PEA, font partie des sujets que nous regardons et vers lesquels on nous irons au fil des mois ou années, mais il n'y aura pas de PEA en 2024".



"Nous avons eu une phase de recrutement assez importante depuis avril 2023, au moment où le groupe Apicil a rejoint l'aventure":



La rentabilité financière est un objectif à 3-4 ans, que Nalo espère atteindre un peu avant 5 ans. "Nos revenus sont en croissance régulière", insiste Clément Nouvel