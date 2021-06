namR

namR: Fort succès de l'introduction en Bourse de namR sur Euronext Growth Paris.



10-Juin-2021 / 18:00 CET/CEST

Fort succès de l'introduction en Bourse de namR sur Euronext Growth Paris Offre sursouscrite 2,4 fois avec une demande totale de 19,5 M? dont : . 9,8 M? demandés par les investisseurs institutionnels . 9,7 M? demandés par les investisseurs individuels (sursouscrite 12,1 fois) Montant brut levé de 8,0 M? Prix de l'action de 10,20 ? Début des négociations sur le marché Euronext Growth Paris : le 15 juin 2021 Paris (France), le 10 juin 2021 - namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR) annonce aujourd'hui le très vif succès de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth Paris. Dans le cadre de l'introduction en Bourse de namR, la demande globale a été extrêmement forte avec un montant de 19,5 M?, soit un taux de sursouscription de 2,4 fois. Celle-ci se décompose en 9,8 M? pour le Placement Global, destiné aux investisseurs institutionnels, et 9,7 M? pour l'Offre à Prix Ferme, destinée aux investisseurs individuels, soit un taux de sursouscription de 12,1 fois. Dans ce contexte, 784 313 Actions Nouvelles ont été émises, et seront allouées comme suit : 624 313 actions allouées dans le cadre du Placement Global, soit 79,6% du nombre total d'Actions Offertes, représentant un montant d'environ 6,4 M?,

160 000 actions allouées dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme, soit 20,4% du nombre total d'Actions Offertes, représentant un montant d'environ 1,6 M?. Par conséquent, les ordres A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) seront servis à hauteur d'environ 25,1% et les ordres A2 (au-delà de 250 actions) ne seront pas servis. A l'issue de cette opération, le capital de namR se compose maintenant de 3 745 093 actions de 0,20? de valeur nominale chacune. Le flottant (hors managers, membres du conseil d'administration et actionnaires historiques) s'affiche à 20,9% du capital de la Société. Enfin, la capitalisation boursière de namR, sur la base du prix de l'Offre de 10,20 ?, s'élève à 38,2 M?. Comme précédemment indiqué, le règlement-livraison des Actions Nouvelles aura lieu le 14 juin 2021, et les actions de la Société (code ISIN : FR0014003J32, et mnémonique : ALNMR) seront admises à la négociation sur le marché Euronext Growth Paris à compter du 15 juin 2021 (cotation en continu). « Avec une demande globale de 19,5 M?, l'accueil réservé à namR, par les investisseurs institutionnels comme le grand public, a dépassé nos attentes », se réjouit Chloé Clair, Directrice Générale de namR. « Nous sommes évidemment très honorés et fiers de cette confiance. Ce succès constitue un nouveau témoignage de la pertinence de la vision de Gregory Labrousse, co-fondateur et Président du Conseil d'Administration de namR et de son ambition de bâtir un leader français de la Data Intelligence au service des enjeux de la transition écologique. C'est aussi un formidable encouragement pour l'ensemble de nos équipes qui partagent au quotidien notre esprit de conquête et d'innovation. Forts de la réussite de notre introduction en Bourse, nous sommes aujourd'hui prêts à changer de dimension, aussi bien en termes de leadership technologique que de déploiement commercial en France et à l'international. Je tiens une nouvelle fois à remercier chaleureusement tous nos actionnaires historiques et nouveaux, ainsi que l'ensemble de nos clients et partenaires. Grâce à leur soutien, une nouvelle aventure s'ouvre aujourd'hui pour namR ! » Retrouvez toute l'information relative au projet d'introduction en Bourse

de namR sur : https://investir.namr.com A propos de namR Leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, namR est une société deeptech française créée en 2017, ayant développé une base de données enrichies appelées attributs, permettant de caractériser quantitativement et qualitativement tous les bâtiments. Sur un modèle basé sur la licence d'utilisation de ses données, namR offre plus de 250 attributs inédits disponibles sur l'ensemble des bâtiments du territoire, permettant aux gestionnaires de parcs immobiliers, aux acteurs du marché de l'assurance habitation, et enfin aux distributeurs et gestionnaires d'infrastructures de piloter leur transition écologique, ainsi que leur performance opérationnelle et commerciale. Grâce à son avance technologique et des premiers succès commerciaux auprès de grands comptes, namR a d'ores et déjà généré un chiffre d'affaires de 3,6 M? en 2020. Partenaires de l'opération Conseil et

Listing Sponsor Euroland Corporate Chef de file-PSI et

Teneur de livre Stifel Communication financière Actifin



namR

Chloé Clair

investisseur@namr.com

Tel. +33 1 85 800 801



Presse financière

Jennifer Jullia

jjullia@actifin.fr

Tel. +33 1 56 88 11 19



Relations investisseurs

Simon Derbanne

sderbanne@actifin.fr

Tel. +33 1 56 88 11 14



Presse Corporate Franck Pasquier / Charlotte Mouraret

fpasquier@image7.fr / cmouraret@image7.fr

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTION Libellé : NAMR

Code mnémonique : ALNMR

Code ISIN : FR0014003J32

Marché de Cotation : Euronext Growth Paris

LEI : 9695007098XW590MAF78

ICB Classification : 10101015 - Software PRIX DE L'OFFRE Le Prix de l'Offre à Prix Ferme et du Placement Global est fixé à 10,20 euros par action. TAILLE ET ALLOCATION DE L'OFFRE Dans le cadre de l'Offre, 784 313 Actions Nouvelles ont été émises, soit une réalisation à 100% de l'Opération, pour un produit brut total de 8,0 M?. Les Actions Nouvelles seront allouées comme suit : 624 313 actions allouées dans le cadre du Placement Global (à destination des investisseurs institutionnels), soit 79,6% du nombre total d'Actions Offertes, représentant un montant d'environ 6,4 M?

160 000 actions allouées dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme, soit 20,4% du nombre total d'Actions Offertes, représentant un montant d'environ 1,6 M?. Par conséquent, les ordres A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) seront servis à hauteur d'environ 25,1% et les ordres A2 (au-delà de 250 actions) ne seront pas servis. UTILISATION DES FONDS LEVES Le produit net des fonds levés dans le cadre de l'émission des Actions Nouvelles (8,0 M?) permettra à namR de poursuivre les objectifs suivants : Le développement initial des marchés étrangers dans le but de déployer les offres à l'international (37% des fonds levés) ;

L'enrichissement de la base d'attributs et l'amélioration des infrastructures et des outils (27% des fonds levés) ;

Le financement du besoin en fonds de roulement (15% des fonds levés) ;

Le renforcement du potentiel commercial et de la profondeur de l'offre (14% des fonds levés) ;

Le remboursement du compte courant d'associé (7% des fonds levés). Bien qu'à ce jour aucune cible n'ait été identifiée, la Société effectue une veille sur son marché en termes de croissance externe et se réserve la possibilité, si une opportunité d'acquisition se faisait jour, de réallouer l'utilisation d'une partie des fonds présentée ci-dessus. PROCHAINES ETAPES DE L'OPERATION 14/06/2021 Règlement-livraison de l'Offre à Prix Ferme et du Placement Global 15/06/2021 Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth REPARTITION DU CAPITAL POST-OPERATION A l'issue de l'Opération, le capital de namR se décompose de la façon suivante : Situation en capital Situation en droits de vote théoriques et exerçables Actionnaires Nombre

de titres % de

détention Nombre de

droits de vote % de droits

de vote Grégory Labrousse 1 887 120 50,39% 3 774 240 60,44% Chloé Clair 444 115 11,86% 444 115 7,11% Emmanuel Bacry 204 750 5,47% 409 500 6,56% Pierre Lescure 170 620 4,56% 341 240 5,46% Erick Euvrard 125 000 3,34% 250 000 4,00% Lila Tretikov 62 505 1,67% 125 010 2,00% Pierre-Alain de Malleray 37 505 1,00% 75 010 1,20% Nicolas Berthelot 16 665 0,44% 16 665 0,27% Laurent Ascher 12 500 0,33% 25 000 0,40% Flottant 784 313 20,94% 784 313 12,56% TOTAL 3 745 093 100,00% 6 245 093 100,00% ENGAGEMENTS D'ABSTENTION DE LA SOCIÉTÉ ET ENGAGEMENTS DE CONSERVATION DES ACTIONNAIRES Engagement d'abstention de la Société : 180 jours, sous réserve de certaines exceptions décrites dans le Document d'Information. Engagement de conservation des managers : 12 mois, portant sur 50% à 100% des titres détenus, selon les modalités et sous réserve de certaines exceptions décrites dans le Document d'Information. ELIGIBILITE DE L'OFFRE AU DISPOSITIF PEA « PME-ETI » ET QUALIFICATION ENTREPRISE INNOVANTE namR annonce respecter les critères d'éligibilité au dispositif PEA « PME-ETI »[1]. En conséquence, les actions namR peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique. namR est également qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance. MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D'INFORMATION Des exemplaires du Document d'Information enregistré par Euronext en date du 27 mai 2020 sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de namR (4, Rue Foucault, 75116 PARIS), ainsi qu'en version électronique sur le site d'Euronext (www.euronext.com) et sur celui de la Société (https://investir.namr.com). AVERTISSEMENT Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s'attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; elle ne peut donc pas être en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu'aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels. [1] Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier. Fichier PDF dépôt réglementaire



