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NamR fixe le prix de l'action à 10,20 euros dans le cadre de son IPO

10/06/2021 | 18:27
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10 juin (Reuters) - NAMR SA:

* INTRODUCTION EN BOURSE DE NAMR SUR EURONEXT GROWTH PARIS

* IPO: OFFRE SURSOUSCRITE 2,4 FOIS AVEC UNE DEMANDE TOTALE DE 19,5 M

* IPO: MONTANT BRUT LEVÉ DE 8,0 M

* IPO: PRIX DE L'ACTION DE 10,20 

* IPO: DÉBUT DES NÉGOCIATIONS SUR LE MARCHÉ EURONEXT GROWTH PARIS LE 15 JUIN 2021

* IPO: LA CAPITALISATION BOURSIÈRE DE NAMR, SUR LA BASE DU PRIX DE L'OFFRE, S'ÉLÈVE À 38,2 M

* IPO: LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DES ACTIONS NOUVELLES AURA LIEU LE 14 JUIN 2021 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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