NamR fixe le prix de l'action à 10,20 euros dans le cadre de son IPO

10 juin (Reuters) - NAMR SA:
* INTRODUCTION EN BOURSE DE NAMR SUR EURONEXT GROWTH PARIS
* IPO: OFFRE SURSOUSCRITE 2,4 FOIS AVEC UNE DEMANDE TOTALE
DE 19,5
M
* IPO: MONTANT BRUT LEVÉ DE 8,0 M
* IPO: PRIX DE L'ACTION DE 10,20
* IPO: DÉBUT DES NÉGOCIATIONS SUR LE MARCHÉ EURONEXT GROWTH
PARIS
LE 15 JUIN 2021
* IPO: LA CAPITALISATION BOURSIÈRE DE NAMR, SUR LA BASE DU
PRIX DE
L'OFFRE, S'ÉLÈVE À 38,2 M
* IPO: LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DES ACTIONS NOUVELLES AURA
LIEU LE
14 JUIN 2021
Texte original sur Eikon
Pour plus de détails, cliquez sur
(Gdansk Newsroom)