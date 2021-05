NamR : leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, lance son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris. 28/05/2021 | 08:02 Envoyer par e-mail :

namR, leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, lance son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris.



28-Mai-2021 / 08:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



namR, leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, lance son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris Offre à Prix Ferme d'un montant d'environ 8 M? soit 10,20 euros par Action Offerte 5,6 M? déjà sécurisés sous la forme d'engagements de souscription Période de souscription : du 28 mai au 9 juin 2021 inclus Début des négociations sur le marché Euronext Growth(R) : le 15 juin 2021 Titres éligibles aux réductions d'impôt, FCPI, PEA « PME-ETI » [1] Paris (France), le 28 mai 2021 - namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR) lance aujourd'hui son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth Paris. Chloé Clair, Directrice Générale de namR déclare : « L'expertise des équipes de namR a permis de constituer en peu de temps un socle technologique unique qui la place déjà aux premiers rangs des acteurs de la Data intelligence au service de la transition écologique en Europe. Grâce à la puissance de sa technologie et la force du réseau qu'elle a constitué, des références majeures sur des secteurs diversifiés ont adopté notre solution nous offrant une solide visibilité commerciale. Ces premières étapes franchies, nous sommes prêts à changer de dimension et notre projet d'introduction en Bourse sur Euronext Growth s'inscrit pleinement dans cette ambition. Des fonds de premier plan, convaincus des atouts décisifs de notre modèle et de notre stratégie, se sont déjà engagés à participer à l'opération. Ce n'est qu'un début et j'espère qu'ils seront rejoints par le plus grand nombre d'investisseurs institutionnels et particuliers, prêts à s'associer à leur tour à notre formidable aventure. » Une plateforme de données unique au service de la transition écologique à l'ère du « Data Driven » Depuis sa création en 2017, le développement de namR, éditeur Data au c?ur de la transition écologique, s'inscrit au carrefour de deux révolutions. Première révolution : la digitalisation accélérée des organisations, générant des volumes exponentiels de données. A l'ère du « Data Driven », il devient désormais essentiel pour les acteurs économiques privés et publics d'exploiter efficacement la donnée pour améliorer leur performance opérationnelle et commerciale, accélérer les prises de décision et imaginer de nouveaux produits et services. Seconde révolution : l'impératif écologique, une réalité qui est aujourd'hui au c?ur de notre quotidien, aussi bien en tant qu'acteur économique que simple citoyen. Sa prise en compte, non plus comme une contrainte, mais comme une opportunité de développement et un levier de croissance est un véritable changement, créateur de valeur. Au c?ur de ces deux révolutions, la mission de namR est de créer, transformer et rendre intelligente la data des bâtiments, des territoires et de l'environnement pour répondre aux enjeux de la transition écologique. Ces informations ouvrent un champ d'opportunités considérable dans les domaines du pilotage des performances énergétique, de la gestion des risques environnementaux et extra financiers ou de l'efficacité commerciale et opérationnelle. Une plateforme technologique propriétaire, des expertises de pointe en Intelligence Artificielle, Deep Learning et data engineering Pour réussir, namR a développé un socle technologique unique reposant sur un investissement de près de 6,3 M? en 3 ans, des partenariats scientifiques de premier plan (Ecole Polytechnique, Collège de France, Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay.), des compétences internes de pointe dans des domaines clés comme l'intelligence artificielle, le Machine Learning et le data engineering et enfin des interfaces optimisant la facilité d'accès et l'adoption rapide pour des utilisateurs non experts. Au 31 mars 2021, namR comptait 45 collaborateurs avec plus de 60% de l'équipe composée d'ingénieurs Data. Premier éditeur fournissant les données permettant de caractériser quantitativement et qualitativement 100% des bâtiments en France Grâce à sa technologie, namR est capable d'une part d'agréger des milliers de sources de données brutes éparpillées sur les bâtiments et les territoires - inexploitables en l'état car hautement hétérogènes et surtout lacunaires - et d'autre part, de créer de nombreuses informations inédites qui n'existent dans aucune base. En organisant et géolocalisant l'ensemble de ces données, appelées dès lors attributs, namR crée ainsi une base d'attributs unifiée, enrichie, inédite, exhaustive, facilement accessible et directement exploitable. Au total, ce sont près de 250 attributs originaux, filtrables et organisés par thématiques qui, permettent de caractériser, quantitativement et qualitativement, 100% des bâtiments en France, comme par exemple, le potentiel solaire, le taux de végétalisation d'une parcelle, l'usage du bâtiment, la consommation d'énergie, la vétusté d'un toit etc. La base d'attributs de namR comprend aujourd'hui plus de 6 Mds de valeurs d'attributs et fait depuis sa création l'objet d'un enrichissement continu afin d'en développer toujours plus les usages. Une solution déjà adoptée par une clientèle grands comptes de premier plan sur des secteurs diversifiés La solution namR permet à toutes les partie-prenantes autour du bâtiment d'accélérer et optimiser leurs projets en apportant une information fiable de qualité. namR adresse ainsi les problématiques de secteurs très diversifiés au travers de trois offres : « Know Your Building » : caractérisation complète d'un parc immobilier et application de stratégie de transition environnementale et énergétique. Cette offre s'adresse aux collectivités, gestionnaires de parcs immobiliers privés, sociétés d'ingénierie et du BTP. C'est par exemple la solution retenue depuis 2019 par la région des Hauts de France au travers du programme « tRees » pour identifier parmi les 6 460 établissements scolaires que compte le territoire, les meilleures opportunités en matière de rénovation énergétique, un projet qui fait par ailleurs déjà l'objet d'une proposition d'élargissement à tout le territoire. ( https://trees.namr.com/) « Know Your Risk » : pilotage des risques environnementaux et extra-financiers, cette offre s'adressant au secteur de de la banque et de l'assurance. Avec son offre « Insurance Smart Home Pricing », en collaboration avec Addactis, dont les données permettent une amélioration des modèles prédictifs des assureurs pouvant aller jusqu'à 40%, namR a d'ores et déjà capté plus de 20% du marché de l'assurance multirisque habitation en France. Ces signatures devraient représenter un chiffre d'affaires annuel récurrent de 3,6 M? d'ici à 2023. « Know Your Customer » : amélioration de performance commerciale et opérationnelle par une meilleure connaissance de l'usage ou de l'usager du bâtiment. Cette offre s'adresse aux concessionnaires eau déchets énergie, à la distribution, aux télécoms. Par exemple, avec un mapping des usages à la maille du bâtiment, les concessionnaires peuvent mieux estimer les besoins et ainsi optimiser leurs infrastructures (Veolia Eau, Engie Solutions). Un distributeur comme Leroy Merlin est également en mesure de mieux personnaliser ses offres limitant ses opérations marketing à des propositions ciblées. Une présence commerciale démultipliée combinant forces de vente internes et réseau de partenaires Afin de couvrir au mieux ses marchés cibles, namR a établi une présence en vente directe mais également au travers d'un réseau de partenaires de premier plan, acteurs de la transformation digitale. Ce réseau, aujourd'hui en place, fédère des intégrateurs technologiques (Capgemini, Accenture), des spécialistes du conseil en stratégie (Capgemini invent, Accenture, PMP, Addactis), des agences de data marketing (Epsilon, Australie.GAD, Havas-BETC) ainsi que des éditeurs d'outils métier (Salesforce, Microsoft, Dataiku, Esri ou ToucanToco). Un modèle de licence d'utilisation des données permettant visibilité et récurrence des revenus Si les usages de sa base d'attributs sont très variés, la structure de l'offre de namR est très simple. Une offre Data as a Service, l'accès à la base se fait par le biais de licences pluriannuelles d'utilisation des attributs. Ce modèle permet d'une part de démultiplier la valeur de chaque attribut produit en le mettant à disposition de l'ensemble du portefeuille clients et offre d'autre part une visibilité forte sur les revenus. Un engagement naturel sur le terrain de la performance extra-financière Au-delà des bénéfices environnementaux liés à l'utilisation de sa plateforme, namR s'est depuis l'origine engagée dans une démarche volontaire en matière de responsabilité sociale et environnementale. A ce titre, l'agence de notation Ethifinance a attribué en avril 2021 à la Société la note de 57/100, correspondant à un niveau de performance extra financière « avancé ». Avec cette notation, namR devance de 16 points la moyenne des entreprises de son univers. Ce sont des engagements du quotidien sur la sobriété environnementale qui sont mis en valeur mais aussi une gouvernance sociale très positive et un taux de mixité de 30% que la dirigeant de namR souhaite encore améliorer. Un plan de développement ambitieux et réaliste, un fort potentiel de déploiement international et un objectif de chiffre d'affaires de 9 M? dès 2023 namR a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 3,6 M? pour une EBE positif de 0,8 M?. Forte d'un momentum commercial très favorable pour ses trois offres en phase de déploiement rapide, et d'une place à part dans l'écosystème Data, namR est aujourd'hui prête à changer de dimension. Son ambition est claire : devenir le leader européen de la data contextuelle et environnementale. Pour réussir, quatre axes stratégiques prioritaires ont été définis : L'extension de la base d'attributs afin d'élargir encore le nombre d'attributs et leurs usages et l'ouverture à des données partenaires. La consolidation du leadership technologique avec, en particulier, le renforcement de l'infrastructure data dans un cloud souverain, le développement d'outils d'intégration de nouvelles sources de données, et l'adaptation de la plateforme à un prochain déploiement européen L'accélération de la dynamique commerciale, en direct et au travers des partenaires en place, avec notamment le développement des équipes de vente et d'animation du réseau. Parmi les projets partenariaux en phase de discussions avancées, on peut citer l'extension du programme tRees avec Capgemini, des offres pour les collectivités avec Accenture, des offres à destination des acteurs de l'énergie avec PMP, et des offres dédiées ESG pour le secteur bancaire avec Capgemini. En vente directe, les offres Building.XYZ et Territoire.XYZ avec ToucanToco sont proposées à grande échelle aux collectivités, aux foncières et aux sociétés d'ingénierie. Et enfin, le déploiement de la plateforme sur un à trois pays européens d'ici 2023. Pour réussir, namR bénéficiera de la forte réplicabilité de ses algorithmes et de ses outils, du potentiel d'accompagnement hors de France de ses grands clients français et du rayonnement déjà international de la majorité de ses partenaires. L'exécution de cette feuille de route doit permettre à namR de dépasser les 9 M? de chiffre d'affaires dès 2023. Levée d'un montant total d'environ 8 M? sur Euronext Growth Paris, avec déjà 5,6 M? d'engagements de souscription A l'ouverture du placement, la Société bénéficie déjà de 5,6 M? d'engagements de souscription signifiés par 5 investisseurs institutionnels (Inocap Gestion pour 1,6 M?, Sycomore Asset Management pour 1,5 M?, la Financière Arbevel pour 1,5 M?, Greenstock pour 0,5 M? et Axxion pour 0,5 M?). Ces engagements représentent 70% du montant brut de l'offre. Celle-ci se déroule du 28 mai au 9 juin inclus. Le produit net des fonds levés dans le cadre de l'émission des Actions Nouvelles (8 M? sur la base du Prix de l'Offre) permettra à namR, en cas de réalisation de l'opération à 100%, de poursuivre les objectifs suivants : Le développement initial des marchés étrangers dans le but de déployer les offres à l'international (37% des fonds levés) ;

L'enrichissement de la base d'attributs et l'amélioration des infrastructures et des outils (27% des fonds levés) ;

Le financement du besoin en fonds de roulement (15% des fonds levés) ;

Le renforcement du potentiel commercial et de la profondeur de l'offre (14% des fonds levés) ;

Le remboursement du compte courant d'associé (7% des fonds levés). Bien qu'à ce jour aucune cible n'ait été identifiée, la Société effectue une veille sur son marché en termes de croissance externe et se réserve la possibilité, si une opportunité d'acquisition se faisait jour, de réallouer l'utilisation d'une partie des fonds présentée ci-dessus. Par ailleurs, namR annonce respecter les critères d'éligibilité au dispositif PEA « PME-ETI »[2]. En conséquence, les actions namR peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique. namR est également qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance. Partenaires de l'opération Chef de file-PSI et

Teneur de livre STIFEL Conseil et

Listing Sponsor Euroland Corporate Communication financière Actifin Retrouvez toute l'information relative au projet d'introduction en Bourse

de namR sur : https://investir.namr.com namR en bref Créée en 2017, namR est une société technologique française leader dans le domaine de la Data Intelligence, ayant développé une base de données enrichies appelées attributs, permettant de caractériser quantitativement et qualitativement tous les bâtiments. Sur un modèle basé sur la licence d'utilisation de ses données, namR offre plus de 250 attributs inédits disponibles sur l'ensemble des bâtiments du territoire, permettant aux gestionnaires de parcs immobiliers, aux acteurs du marché de l'assurance habitation, et enfin aux distributeurs et gestionnaires d'infrastructures de piloter leur transition écologique, ainsi que leur performance opérationnelle et commerciale. Grâce à son avance technologique et des premiers succès commerciaux auprès de grands comptes, namR a d'ores et déjà généré un chiffre d'affaires de 3,6 M? en 2020. namR

Chloé Clair

investisseur@namr.com

Tel. +33 1 85 800 801



Presse financière

Jennifer Julia

jjullia@actifin.fr

Tel. +33 1 56 88 11 19



Relations investisseurs

Simon Derbanne

sderbanne@actifin.fr

Tel. +33 1 56 88 11 14



Presse Corporate Franck Pasquier / Charlotte Mouraret

fpasquier@image7.fr / cmouraret@image7.fr

Tel. +33 6 73 62 57 99 / +33 6 89 87 62 17 MODALITÉS D'OPERATION CAPITAL SOCIAL AVANT L'OPERATION Société anonyme à conseil d'administration, au capital de 592 156 euros divisé en 2 960 780 actions de 0,20? de valeur nominale chacune. CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTION Libellé : NAMR

Code mnémonique : ALNMR

Code ISIN : FR0014003J32

Marché de Cotation : Euronext Growth Paris

LEI : 9695007098XW590MAF78

ICB Classification : 10101015 - Software Eligibilité au dispositif PEA « PME-ETI » et qualification BPI Entreprise innovante* *Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier. STRUCTURE DE L'OFFRE La diffusion des Actions Offertes sera réalisée dans le cadre d'une offre globale (l'« Offre »), comprenant : Une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ferme, principalement destinée aux personnes physiques (l'« Offre à Prix Ferme » ou l'« OPF »), étant précisé que : 1. les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d'ordre A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) et fraction d'ordre A2 (au-delà de 250 actions) ; 2. les fractions d'ordre A1 bénéficieront d'un traitement préférentiel par rapport aux fractions d'ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits ; Un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays (à l'exception notamment des États-Unis d'Amérique, de l'Australie, du Canada et du Japon) (le « Placement Global »). PRIX DE SOUSCRIPTION DES ACTIONS OFFERTES 10,20 euros par Action Offerte (le « Prix de l'offre »), dont 0,20 euro de valeur nominale et 10,00 euros de prime d'émission. MODALITES DE L'OFFRE Un nombre maximum de 784 313 Actions Nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre au public (les « Actions Nouvelles »). MONTANT BRUT DE L'OPERATION A titre indicatif, un montant d'environ 8 M? (sur la base du Prix de l'Offre, soit 10,20 euros). ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION REÇUS Les investisseurs suivants se sont engagés à placer des ordres de souscription dans le cadre de l'émission pour les montants en numéraire présentés ci-dessous, ayant vocation à être servis intégralement si la demande le permet, étant précisé qu'ils pourraient néanmoins être réduits dans le respect des principes d'allocation usuels : INOCAP GESTION (pour un montant de 1,6 M?), SYCOMORE ASSET MANAGEMENT (1,5 M?), FINANCIERE ARBEVEL (1,5 M?), GREENSTOCK (0,5 M?) et AXXION (0,5 M?) L'ensemble des engagements de souscription représentent 5,6 M? soit 70,0% de l'Offre d'Actions Nouvelles sur la base du Prix de l'Offre. ENGAGEMENTS D'ABSTENTION DE LA SOCIÉTÉ ET ENGAGEMENTS DE CONSERVATION DES ACTIONNAIRES Engagement d'abstention de la Société : 180 jours, sous réserve de certaines exceptions décrites dans le Document d'Information. Engagement de conservation des managers : 12 mois, portant sur 50% à 100% des titres détenus, selon les modalités et sous réserve de certaines exceptions décrites dans le Document d'Information et son résumé ci-après. CALENDRIER INDICATIF DE L'OFFRE 28/05/2021 Ouverture de l'Offre à Prix Ferme et du Placement Global 09/06/2021 Clôture de l'Offre à Prix Ferme à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet Clôture du Placement Global à 17 heures (heure de Paris) 10/06/2021 Annonce du résultat de l'Offre 14/06/2021 Règlement-livraison de l'Offre à Prix Ferme et du Placement Global 15/06/2021 Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth RAISONS DE L'OFFRE Le produit net des fonds levés permettra, en cas de réalisation de l'Opération à 100%, le déploiement à l'international (37% des fonds levés), le renforcement du leadership technologique de namR (27% des fonds levés), le financement du Besoin en Fonds de Roulement (15% des fonds levés), le développement de sa force commerciale (14% des fonds levés), et le remboursement de compte-courant (7% des fonds levés). Bien qu'à ce jour aucune cible n'ait été identifiée, la Société effectue une veille sur son marché en termes de croissance externe et se réserve la possibilité, si une opportunité d'acquisition se faisait jour, de réallouer l'utilisation d'une partie des fonds présentés ci-dessus. MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D'INFORMATION Des exemplaires du Document d'Information enregistré par Euronext en date du 27 mai 2020 sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de namR (4, Rue Foucault, 75116 PARIS), ainsi qu'en version électronique sur le site d'Euronext (www.euronext.com) et sur celui de la Société (https://investir.namr.com). FACTEURS DE RISQUES Tout investissement en actions comporte des risques. Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à se reporter aux chapitres 3 « facteurs de risques » et 20 « facteurs de risques liés à l'Offre » figurant dans le Document d'Information. AVERTISSEMENT Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s'attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; elle ne peut donc pas être en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu'aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels. RESUME DU DOCUMENT D'INFORMATION Avertissement Avertissement Le présent résumé doit être lu comme une introduction au Document d'Information. Toute décision d'investir dans les valeurs mobilières concernées doit être fondée sur un examen exhaustif du Document d'Information par l'investisseur. Emetteur Dénomination sociale et nom commercial NAM.R (nom commercial namR, la « Société » ou l'« Emetteur ») Siège social / Forme juridique / Législation / Pays d'origine 4, rue Foucault, 75116 Paris Société Anonyme France Nature des opérations et Principales activités namR crée, transforme et valorise la data des territoires, des bâtiments et de l'environnement pour répondre aux enjeux de la transition écologique. La Société a pour particularité de ne mobiliser dans ses processus data science que des données externes (principalement des Open Data) et non celles de ses clients. La Société commercialise des données qualifiées, dites « attributs » (données originales produites par namR, non personnelles, donc RGPD compliant), qu'elle produit grâce à des algorithmes d'IA, audite et améliore en permanence. La base de données unique construite par namR permet de proposer une offre personnalisée pour chaque client à partir d'un même ensemble d'attributs. Cette base couvre 100% des bâtiments en France et est constituée de plus de 200 attributs actualisés en continu. namR livre à ses clients des informations fiables dans leurs systèmes d'informations, afin d'acter leurs stratégies et leurs projets. L'activité de namR est principalement articulée autour de 3 offres : Know Your Building (KYB) : cible des acteurs ayant besoin de piloter la performance énergétique et environnementale de leurs bâtiments (Gestionnaires de parc immobilier, Collectivités, Foncières.)

Know Your Risk (KYR) : cible des acteurs ayant besoin d'estimer les risques environnementaux et extra financiers (Assurances, Banques, Investisseurs.)

Know Your Customer (KYC) : cible les acteurs ayant besoin de piloter leur efficacité commerciale et opérationnelle par la connaissance de l'usage ou l'usager du bâtiment (concessionnaires eau / déchets / énergie, Distribution bricolage ou spécialisée, Télécoms .) Axes de développement de la Société La Société vise trois principaux axes de développement. Dans un premier temps, l'objectif de namR est de renforcer sa technologie en enrichissant sa base de données ainsi qu'en améliorant son infrastructure data et ses outils. Le second objectif est d'accélérer son déploiement commercial en attirant de nouveaux clients tout en proposant des services additionnels à la base de clientèle existante. Enfin, la Société vise à déployer ses offres à l'international, dans d'autres pays européens. Description de l'Emetteur A la date du présent Document d'Information, namR n'a aucune filiale ou participation. Actionnariat Le tableau ci-après présente la répartition du capital et des droits de vote de la Société : A la date du Document d'Information Situation en capital Situation en droits de vote théoriques et exerçables Actionnaires Nombre

de titres % de

détention Nombre de

droits de vote % de droits

de vote Grégory Labrousse 1 887 120 63,74% 3 774 240 69,12% Chloé Clair 444 115 15,00% 444 115 8,13% Emmanuel Bacry 204 750 6,92% 409 500 7,50% Pierre Lescure 170 620 5,76% 341 240 6,25% Erick Euvrard 125 000 4,22% 250 000 4,58% Lila Tretikov 62 505 2,11% 125 010 2,29% Pierre-Alain de Malleray 37 505 1,27% 75 010 1,37% Nicolas Berthelot 16 665 0,56% 16 665 0,31% Laurent Ascher 12 500 0,42% 25 000 0,46% Flottant 0 0,00% 0,00% TOTAL 2 960 780 100,00% 5 460 780 100,00% Informations financières sélectionnées Informations sur les comptes sociaux du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2019 : Données sociales normes françaises

(en K?) 31 décembre 2020 (12 mois) 31 décembre 2019 (12 mois) Chiffre d'affaires 3 608,5 3 125,2 EBITDA1 771,3 441,5 % du CA HT 21,4% 14,1% Résultat d'exploitation (474,1) (584,0) % du CA HT -13,1% -18,7% Résultat net 203,1 210,9 Actif immobilisé 4 501,6 2 834,5 Capitaux propres 674,8 468,3 Emprunt et dettes financières 1 987,9 1 354,2 Trésorerie 517,8 1 232,8 Endettement net2 1 470,1 121,3 Gearing (%)3 -294,6% -289,2% (1) L'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) est un indicateur alternatif de performance réconciliable avec les données issues des comptes. Il traduit la performance de l'activité de la Société et correspond au résultat d'exploitation auquel s'ajoutent les dotations aux amortissements et provisions d'exploitation (nettes des reprises). (2) L'endettement net correspond aux dettes financières auxquelles se soustrait la trésorerie brute (3) Le Gearing est le Rapport entre les emprunts, dettes financières et les capitaux propres. Situation des Capitaux Propres et des dettes financières En milliers d'euros (données sociales) Total des dettes financières courantes au 31/03/2021 2 300,0 - Faisant l'objet de garanties 0,0 - Faisant l'objet de nantissements 0,0 - Sans garanties ni nantissements 2 300,0 Total des dettes financières non courantes (hors partie courante des dettes long terme) au 31/03/2021 1 119,7 - Faisant l'objet de garanties* 0,0 - Faisant l'objet de nantissements 0,0 - Sans garanties ni nantissements 1 119,7 Capitaux Propres au 31/03/2021 (hors résultat de la période) 674,8 - Capital Social 503,3 - Réserves 0,0 - Primes d'émission 0,0 - Report à nouveau 171,4 Situation de l'endettement au 31/03/2021 En milliers d'euros (données sociales) A. Trésorerie 2 270,6 B. Instruments équivalents 0,0 C. Titres de placement 0,0 D. Liquidités (A+B+C) 2 270,6 E. Créances financières à court terme 0,0 F. Dettes bancaires à court terme 0,0 G. Parts à moins d'un an des dettes à moyen et long terme 0,0 H. Autres dettes financières à court terme 0,0 I. Dettes financières à court terme (F+G+H) 0,0 J. Endettement financier net à court terme (I-E-D) -2 270,6 K. Emprunts bancaires à plus d'un an 2 300,0 L. Obligations émises 0,0 M. Autres emprunts à plus d'un an 1 119,7 N. Endettement financier net à moyen et long terme (K+L+M) 3 419,7 O. Endettement financier net (J+N) 1 149,0 Entre le 31 mars 2021 et la date du présent Document d'Information, les capitaux propres et l'endettement de la Société n'ont pas fait l'objet de modification. Informations pro forma Sans objet. Prévision de bénéfice Sans objet. Valeurs mobilières Nature, catégorie et numéro d'identification des actions offertes et/ou inscrites aux négociations L'offre de titres de la Société objet du présent document (l'« Offre ») porte sur un nombre maximum de 784 313 Actions Nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre au public (les « Actions Nouvelles »). Les actions dont l'inscription aux négociations sur le marché Euronext Growth est demandée sont les suivantes : l'ensemble des actions ordinaires composant le capital social, soit 2 960 780 actions de 0,20 euro chacune de valeur nominale, intégralement souscrites et entièrement libérées et de même catégorie (les « Actions Existantes »), et

un maximum de 784 313 actions à émettre dans le cadre de l'Offre. A la date de l'inscription aux négociations, les titres de la Société seront des actions ordinaires de la Société, toutes de même catégorie. Libellé pour les actions : NAMR Code ISIN : FR0014003J32 Mnémonique : ALNMR ICB Classification : 10101015 - Software Lieu de cotation : Euronext Growth LEI : 9695007098XW590MAF78 Devise d'émission Euro Nombre d'actions émises / Valeurs nominale des actions Dans le cadre de l'Offre, la Société émettra : un nombre maximum de 784 313 Actions Nouvelles. Valeur nominale par action : 0,20 ? Droits attachés aux actions En l'état actuel de la législation française et des statuts de la Société, les principaux droits attachés aux actions de la Société sont les suivants : droit à dividendes ;

droit de vote ;

droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie ;

droit de participation aux bénéfices de la Société et à tout excédent en cas de liquidation. Restriction imposée à la libre négociabilité des actions Aucune clause statutaire ne restreint la libre négociation des actions composant le capital de la Société. Existence d'une demande d'admission à la négociation L'inscription de l'ensemble des actions de la Société est demandée sur le marché Euronext Growth, un Système Multilatéral de Négociation Organisé (SMNO) par Euronext Paris S.A. Les conditions de négociation de l'ensemble des actions seront fixées dans un avis d'Euronext diffusé le 28/05/2021 selon le calendrier indicatif. La première cotation des actions de la Société sur le marché Euronext Growth devrait avoir lieu le 10/06/2021. Les négociations devraient débuter au cours de la séance de bourse du 15/06/2021. Politique de dividendes La Société n'a pas versé de dividende sur les 3 derniers exercices. En fonction de ses résultats futurs et de ses besoins de financement, la Société pourra décider de procéder au versement d'un dividende, sous réserve de l'autorisation de l'assemblée générale, avec un objectif maximum de distribution de 20% de son résultat net. Cette politique de versement de dividendes, que la Société entend conduire, ne saurait toutefois constituer un engagement formel de la Société. Risques Principaux risques propres à l'émetteur ou à son secteur d'activité Un investissement dans les titres de la Société comprend de nombreux risques et incertitudes liés aux activités de la Société pouvant résulter en une perte partielle ou totale de leur investissement pour les investisseurs, notamment : Risques liés aux activités de la Société : Risques liés aux clients de la Société Au 31 décembre 2020, le premier client constitue 57,9% du chiffre d'affaires réalisé. Cette concentration s'explique par le fait que 2019 et 2020 correspondaient aux premières années de déploiement de la solution namR. Cette concentration est amenée à se réduire à l'avenir. Risques liés à la dépendance aux partenaires Afin de pouvoir proposer sa solution à des clients de grande taille, il est plus facile pour la Société de s'associer à un partenaire qui facilite l'accès au marché. La disparition d'un de ces partenaires ou la fin du partenariat avec namR impacterait négativement les ventes de la Société. Risques liés à la sécurité des installations et des systèmes internes Les installations de R&D de la Société étant totalement informatisées, elles sont exposées à de potentiels virus, cyberattaques et dysfonctionnement de la solution technologique malgré la mise en place de dispositifs de sécurité. Risques liés à la disponibilité et à la qualité de l'open data La dépendance de la Société à l'Open Data soulève trois principaux risques. D'une part, la démocratisation de l'Open Data repose majoritairement sur des volontés politiques qui peuvent être amenées à évoluer dans le temps. D'autre part, comme toute donnée, la qualité des Open Data est un facteur crucial à leurs utilité et pertinence. Enfin, la tarification de ces données peut être significative même si ce dernier risque est peu probable. Risques fournisseurs Les principaux fournisseurs de la Société au titre des exercices 2019 et 2020 correspondent à des partenariats scientifiques. La technologie de namR étant dorénavant maitrisée par la Société, cette dépendance n'est pas destinée à être récurrente lors des prochains exercices. Risques liés à la rapidité des évolutions technologiques et des besoins des clients de la Société Dans le domaine des nouvelles technologies, le succès commercial dépend de nombreux facteurs, dont la capacité d'innovation. Il n'existe aucune garantie que la Société réussisse à mettre à disposition de ses clients de nouvelles fonctionnalités ou fonctionnalités améliorées ou même que celles-ci puissent dégager du chiffre d'affaires. Risques financiers : Risques liés à des besoins de financement complémentaires Le développement de la Société pourrait nécessiter des financements complémentaires. Selon l'instrument de financement choisi, la Société pourrait subir des coûts importants qui réduiraient ses options de financement futures ou encore les tiers pourraient se voir lésés (dilution des actionnaires, absence de dividendes.). Si la Société venait à manquer de sources de financement, les objectifs de croissance de la Société pourraient être revus à la baisse. Risques de liquidité La Société n'ayant pas d'emprunts à moins d'un an, elle considère être en mesure de maitriser ce risque et de respecter ses échéances à venir sur 12 mois. Risques de change L'activité de la Société étant exclusivement concentrée en France, elle n'est pas exposée à un risque de change significatif. Risques de taux d'intérêt L'ensemble des emprunts de la Société étant à taux fixe, le risque de taux d'intérêt est négligeable. Risques liés au management et hommes-clés : Le succès de namR repose sur sa capacité à attirer, retenir et motiver un personnel qualifié. La concurrence pour de tels salariés est intense et si la Société venait à perdre des membres de son personnel, ses activités et son résultat opérationnel pourraient en être affectés négativement. Risques réglementaires : La Société souhaitant conquérir des marchés internationaux, elle sera confrontée à plusieurs nouvelles réglementations. Le non-respect de ces réglementations pourrait impacter négativement ses activités. Principaux risques propres aux actions nouvelles Les principaux facteurs de risques liés aux actions (existantes et nouvelles) de la Société figurent ci-après : - les actions de la Société n'ont jamais été négociées sur un marché organisé et sont soumises aux fluctuations de marché. En outre, un marché liquide pourrait ne pas se développer ou perdurer ; - le cours des actions de la Société est susceptible d'être affecté par une volatilité importante ; - la cession d'un nombre important d'actions de la Société pourrait avoir un impact significatif sur le cours de bourse des actions de la Société ; si les souscriptions reçues n'atteignaient pas trois-quarts (75%) de l'augmentation de capital, l'Offre serait annulée et les ordres de souscription deviendraient caducs. Il est précisé que l'Offre ne fera pas l'objet d'une garantie de bonne fin au sens de l'article L.225-145 du Code de commerce. De tels événements pourraient avoir un effet défavorable significatif sur le prix de marché des actions de la Société. Offre Montant total du produit de l'émission et estimation des dépenses totales liées à l'émission Produit brut de l'Offre A titre indicatif, un montant d'environ 7 999 992,60 ? (sur la base du Prix de l'Offre, soit 10,20 euros par action). A titre indicatif, un montant d'environ 5 999 997,00 ?, en cas de réduction du montant de l'émission à 75% du montant de l'émission initialement prévue (sur la base du Prix de l'Offre, soit 10,20 euros par Action). En cas d'insuffisance de la demande, l'augmentation de capital envisagée dans le cadre de l'Offre pourrait être limitée aux souscriptions reçues dès lors que celles-ci atteindraient 75 % du montant de l'émission initialement prévue. Ainsi, si les trois-quarts (75 %) de l'augmentation de capital n'étaient pas réalisés, l'Offre serait annulée et les ordres seraient caducs. Produit net de l'Offre A titre indicatif, un montant d'environ 7,29 M? (sur la base du Prix de l'Offre, soit 10,20 euros). A titre indicatif, un montant d'environ 5,42 M?, en cas de réduction du montant de l'émission à 75 % du montant de l'émission initialement prévue (sur la base du Prix de l'Offre, soit 10,20 euros). Les dépenses liées à l'Offre à la charge de la Société sont estimées à environ 708 K?. Raisons de l'offre et utilisation prévue du produit de celle-ci Le produit net des fonds levés dans le cadre de l'émission des Actions Nouvelles (7,29 millions d'euros sur la base du Prix de l'Offre et en cas de réalisation de l'opération à 100%) permettra à la Société de poursuivre les objectifs suivants : ­ Le développement initial des marchés étrangers dans le but de déployer les offres à l'international ; ­ L'enrichissement de la base d'attributs et l'amélioration des infrastructures et des outils ; ­ Le financement du besoin en fonds de roulement ; ­ Le renforcement du potentiel commercial et de la profondeur de l'offre ; ­ Le remboursement du compte-courant d'associé de Grégory Labrousse, Président du conseil d'administration de la Société à hauteur de 0,5M?. Pour atteindre ces objectifs, namR envisage d'allouer le produit de l'augmentation de capital issue de l'Offre de la manière suivante : Utilisation envisagée (en %) Fonds levés 75% 100% Déploiement à l'international 26% 37% Renforcement de la technologie 26% 27% BFR 20% 15% Force commerciale 18% 14% Remboursement compte-courant 9% 7% TOTAL 100% 100% Bien qu'à ce jour aucune cible n'ait été identifiée, la Société effectue une veille sur son marché en termes de croissance externe et se réserve la possibilité, si une opportunité d'acquisition se faisait jour, de réallouer l'utilisation d'une partie des fonds présentée ci-dessus. Modalités et conditions de l'Offre Nature et nombre des titres dont l'inscription est demandée et des titres offerts Les titres de la Société dont l'inscription sur le marché Euronext Growth est demandée sont : - l'ensemble des actions ordinaires composant le capital social, soit 2 960 780 actions de 0,20 euro de valeur nominale chacune intégralement souscrites et entièrement libérées et de même catégorie (les « Actions Existantes »), - un maximum de 784 313 Actions Nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public. Les Actions Offertes sont des actions ordinaires de la Société, toutes de même catégorie. Elles seront assimilables, dès leur émission, aux Actions Existantes. Elles porteront jouissance courante. Prix de souscription des Actions Nouvelles 10,20 euros par Action Offerte (0,20 euro de valeur nominale et 10,00 euros de prime d'émission), à libérer intégralement en numéraire au moment de la souscription. Clause d'Extension Néant. Option de Surallocation Néant. Structure de l'Offre La diffusion des Actions Offertes sera réalisée dans le cadre d'une offre globale (l' « Offre »), comprenant : - une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ferme, principalement destinée aux personnes physiques (l'« Offre à Prix Ferme » ou l'« OPF »), étant précisé que : 1. les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d'ordre A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) et fraction d'ordre A2 (au-delà de 250 actions) ; 2. les fractions d'ordre A1 bénéficieront d'un traitement préférentiel par rapport aux fractions d'ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits ; - un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays (à l'exception notamment des États-Unis d'Amérique, de l'Australie, du Canada et du Japon) (le « Placement Global »). Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPF le permet, le nombre d'Actions Offertes allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'OPF sera au moins égal à 10 % du nombre total d'actions offertes. Révocation des ordres Les ordres de souscription passés par les particuliers et reçus par Internet dans le cadre de l'OPF seront révocables, par Internet, jusqu'à la clôture de l'OPF (le 09/06/2021 à 20h (heure de Paris)). Il appartient aux particuliers de se rapprocher de leur intermédiaire financier afin de vérifier si les ordres transmis par d'autres canaux sont révocables et dans quelles conditions ou bien si les ordres transmis par Internet peuvent être révoqués autrement que par Internet. Date de jouissance Jouissance courante. Garantie Néant Calendrier indicatif 25/05/2021 Conseil d'Administration décidant des modalités de l'opération 26/05/2021 Conseil d'Euronext validant le projet d'admission sur Euronext Growth 28/05/2021 Diffusion du communiqué de presse annonçant l'Offre Lancement du site internet « bourse » de la Société : https://investir.namr.fr Avis d'Euronext Paris relatif à l'ouverture de l'OPF et mise en ligne du Document d'Information Ouverture de l'OPF et du Placement Global 09/06/2021 Clôture de l'OPF à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet Clôture du Placement Global à 17 heures (heure de Paris) 10/06/2021 Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d'Actions Nouvelles et le résultat de l'Offre Avis d'Euronext Paris relatif au résultat de l'Offre 14/06/2021 Règlement-livraison de l'OPF et du Placement Global 15/06/2021 Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth Modalités de souscription Les personnes désirant participer à l'??F devront déposer leurs ordres auprès d'un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 09/06/2021 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet. Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus exclusivement par le Teneur de Livre au plus tard le 09/06/2021 à 17 heures (heure de Paris), sauf clôture anticipée. Chef de file-PSI et Teneur de Livre STIFEL 80, Avenue de la Grande-Armée, 75017 Paris Conseil - Listing Sponsor Euroland Corporate 17, Avenue George V 75008 Paris Service financier et dépositaire CACEIS CORPORATE TRUST 14, rue Rouget de Lisle 92130 Issy-les-Moulineaux Engagements de souscriptions reçus Les investisseurs suivants se sont engagés à placer des ordres de souscription dans le cadre de l'émission pour les montants en numéraire présentés ci-dessous, ayant vocation à être servis intégralement si la demande le permet, étant précisé qu'ils pourraient néanmoins être réduits dans le respect des principes d'allocation usuels : Investisseur Engagement INOCAP Gestion 1,6M? Sycomore Asset Management 1,5M? Financière Arbevel 1,5M? Greenstock 0,5M? Axxion 0,5M? L'ensemble de ces engagements de souscription représentent 5,6M? soit 70,0% de l'Offre d'Actions Nouvelles sur la base du Prix de l'Offre. Stabilisation Néant. Intérêts y compris intérêt conflictuel pouvant influer sensiblement sur l'émission/l'offre Le Teneur de Livre et/ou certains de ses affiliés ont rendu et/ou pourront rendre dans le futur, divers services bancaires, financiers, d'investissements, commerciaux et autres à la Société, ses affiliés ou actionnaires ou à ses mandataires sociaux, dans le cadre desquels ils ont reçu ou pourront recevoir une rémunération. Nom de la personne ou entité offrant de vendre des valeurs mobilières et conventions de blocage Personnes ou entités souhaitant vendre des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société Sans objet. Engagement d'abstention de la Société : Pendant une période expirant 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions décrites dans le Document d'Information. Engagement de conservation des managers : Monsieur Grégory LABROUSSE, Président du conseil d'administration de la Société, détenant à la date du présent Document d'Information 63,74% des titres de la Société a souscrit, sous réserve de certaines exceptions, le 25 mai 2021 un engagement de conservation : pour une période courant de la date de son engagement de conservation jusqu'à l'expiration d'une période de douze (12) mois à compter de la date de règlement-livraison, sur 90% des actions détenues à la date de signature de son engagement de conservation ; Erick EUVRARD, Lila TRETIKOV et Pierre-Alain de MALLERAY, administrateurs de la Société, détenant respectivement à la date du présent Document d'Information 4,22%, 2,11% et 1,27% des titres de la Société ont souscrit, sous réserve de certaines exceptions, le 25 mai 2021 des engagements de conservation : pour une période courant de la date de leurs engagements de conservation jusqu'à l'expiration d'une période de douze (12) mois à compter de la date de règlement-livraison, sur 80% des actions détenues à la date de signature de leurs engagements de conservation ; Pierre LESCURE, administrateur de la Société, détenant respectivement à la date du présent Document d'Information 5,76% des titres de la Société a souscrit le 25 mai 2021 un engagement de conservation : pour une période courant de la date de leurs engagements de conservation jusqu'à l'expiration d'une période de douze (12) mois à compter de la date de règlement-livraison, sur 50% des actions détenues à la date de signature de son engagement de conservation ; Madame Chloé CLAIR, Directrice Générale de la Société, détenant à la date du présent Document d'Information 15,00% des titres de la Société a souscrit, sous réserve de certaines exceptions, le 25 mai 2021 un engagement de conservation : pour une période courant de la date de son engagement de conservation jusqu'à l'expiration d'une période de douze (12) mois à compter de la date de règlement-livraison, sur 100% des actions détenues à la date de signature de son engagement de conservation ; Monsieur Emmanuel BACRY, actionnaire de la Société, détenant à la date du présent Document d'Information 6,92% des titres de la Société a souscrit, sous réserve de certaines exceptions, le 25 mai 2021 un engagement de conservation : pour une période courant de la date de son engagement de conservation jusqu'à l'expiration d'une période de douze (12) mois à compter de la date de règlement-livraison, sur 80% des actions détenues à la date de signature de son engagement de conservation ; Montant et pourcentage de dilution résultant immédiatement de l'offre Impact de l'Offre sur la répartition du capital et des droits de vote Avant et après l'Offre souscrite à 100% Situation en capital Situation en droits de vote théoriques et exerçables Actionnaires Nombre

de titres % de

détention Nombre de

droits de vote % de droits

de vote Grégory Labrousse 1 887 120 50,39% 3 774 240 60,44% Chloé Clair 444 115 11,86% 444 115 7,11% Emmanuel Bacry 204 750 5,47% 409 500 6,56% Pierre Lescure 170 620 4,56% 341 240 5,46% Erick Euvrard 125 000 3,34% 250 000 4,00% Lila Tretikov 62 505 1,67% 125 010 2,00% Pierre-Alain de Malleray 37 505 1,00% 75 010 1,20% Nicolas Berthelot 16 665 0,44% 16 665 0,27% Laurent Ascher 12 500 0,33% 25 000 0,40% Flottant 784 313 20,94% 784 313 12,56% TOTAL 3 745 093 100,00% 6 245 093 100,00% En cas de limitation de l'Offre à 75 % Situation en capital Situation en droits de vote théoriques et exerçables Actionnaires Nombre

de titres % de

détention Nombre de

droits de vote % de droits

de vote Grégory Labrousse 1 887 120 53,17% 3 774 240 62,39% Chloé Clair 444 115 12,51% 444 115 7,34% Emmanuel Bacry 204 750 5,77% 409 500 6,77% Pierre Lescure 170 620 4,81% 341 240 5,64% Erick Euvrard 125 000 3,52% 250 000 4,13% Lila Tretikov 62 505 1,76% 125 010 2,07% Pierre-Alain de Malleray 37 505 1,06% 75 010 1,24% Nicolas Berthelot 16 665 0,47% 16 665 0,28% Laurent Ascher 12 500 0,35% 25 000 0,41% Flottant 588 235 16,57% 588 235 9,72% TOTAL 3 549 015 100,00% 6 049 015 100,00% Impact de l'Offre sur les capitaux propres de la Société Sur la base (i) des capitaux propres au 31 décembre 2020 s'élevant à 0,67 M euros (prime incluse) et (ii) du nombre total d'actions composant le capital de la Société à la date du Document d'Information (sur la base du Prix de l'Offre, soit 10,20 euros par action), les capitaux propres par action, avant et après réalisation de l'Offre, s'établiraient comme suit : Quote-part des capitaux propres par action (en euros) Base non diluée* Base diluée** Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 0,228 0,227 ? Après émission de 784 313 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 2,316 2,278 ? Après émission de 588 235 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital en cas de réduction à 75% de l'offre 1,881 1,848 ? * : sur la base d'un montant de capitaux propres de 0,67M? au 31/12/2020 ** : à la date du présent Document d'information, il existe 13 889 BSPCE donnant chacun droit à 5 actions. Montant et pourcentage de la dilution résultant de l'émission d'actions nouvelles Sur la base du nombre total d'actions composant le capital de la Société à la date du Document d'Information, l'effet dilutif de l'Offre pour les actionnaires de la Société s'établirait comme suit : Participation de l'actionnaire (en %) Base non diluée Base diluée** Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 1,00% 0,98% Après émission de 784 313 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 0,79% 0,78% Après émission de 588 235 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital en cas de réduction à 75% de l'offre 0,83% 0,82% ** : à la date du présent Document d'information, il existe 13 889 BSPCE donnant chacun droit à 5 actions. Dépenses facturées à l'investisseur par l'émetteur Sans objet. [1] Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier. [2] Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier. Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : namR - lancement IPO FR



Langue : Français Entreprise : namR 14 rue Foucault 75116 Paris France Téléphone : +33 1 84 17 81 20 E-mail : florentinf@namr.com Internet : https://namr.com ISIN : FR0014003J32 Catégorie AMF : Informations privilégiées / Autres communiqués EQS News ID : 1201752 Fin du communiqué EQS News-Service 1201752 28-Mai-2021 CET/CEST

