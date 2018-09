Nanobiotix : Résultats semestriels au 30 juin 2018

Regulatory News:

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180904005707/fr/

Breakdown of Nanobiotix’s shareholding structure as of June 30, 2018 (Graphique: Nanobiotix)

NANOBIOTIX (Paris:NANO) (Euronext : NANO – ISIN : FR0011341205), société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui ses résultats pour le premier semestre 2018, issus de ses comptes consolidés au 30 juin 2018 tels qu’examinés par le conseil de surveillance en date du 4 septembre 2018.

Philippe Mauberna, Directeur Administratif et Financier de Nanobiotix a commenté : « Au premier semestre 2018, le groupe Nanobiotix a poursuivi son développement conformément à ses attentes. La période a été marquée sur le plan clinique par les résultats « topline » positifs de l’essai de phase II/III dans les sarcomes des tissus mous et par la mise en place de partenariats avec des instituts de recherche de premier ordre en immuno-oncologie aux Etats-Unis. La position de trésorerie du groupe à fin juin, renforcée par le partenariat financier non-dilutif avec la Banque Européenne d’Investissement annoncé en juillet, nous permet de sécuriser notre croissance au-delà de 2019. »

Informations financières

Les produits de l’activité au titre du premier semestre 2018 sont de 2,1 M€ (S1 2017 : 1,9 M€), dont notamment 1,8 M€ de Crédit d’Impôt Recherche (CIR)

Les dépenses opérationnelles sont en hausse par rapport à l’année précédente conformément aux activités du groupe (15,0 M€ pour S1 2018 contre 13,7 M€ pour S1 2017)

La perte opérationnelle s’établit à - 13,0 M€ pour la période (S1 2017 : perte de 11,8 M€)

La trésorerie est de 32,7 M€ au 30 juin 2018 (31 décembre 2017 : 47,2 M€)

Principaux évènements financiers

En avril 2018, Nanobiotix a intégré le label Tech 40 d’Euronext, regroupant les PME les plus performantes du secteur Tech cotées sur les marchés d’Euronext.

Principaux évènements opérationnels

Nanobiotix a annoncé les résultats positifs (« topline » data) de sa phase II/III dans les Sarcomes des Tissus Mous avec NBTXR3. L’essai a atteint son critère d’évaluation principal concernant le taux de réponse pathologique complète, et son critère d’évaluation secondaire concernant l’opérabilité des patients (taux de chirurgie R0). NBTXR3 a démontré une supériorité et des bénéfices cliniques significatifs par rapport au standard de soin. Le profil de sécurité du produit a été confirmé. Cet essai clinique randomisé valide le mode d’action de NBTXR3, premier produit de sa classe.

» data) de sa phase II/III dans les Sarcomes des Tissus Mous avec NBTXR3. L’essai a atteint son critère d’évaluation principal concernant le taux de réponse pathologique complète, et son critère d’évaluation secondaire concernant l’opérabilité des patients (taux de chirurgie R0). NBTXR3 a démontré une supériorité et des bénéfices cliniques significatifs par rapport au standard de soin. Le profil de sécurité du produit a été confirmé. Cet essai clinique randomisé valide le mode d’action de NBTXR3, premier produit de sa classe. Nanobiotix a présenté de premières données prometteuses dans l’essai de phase I/II avec NBTXR3 dans les cancers du foie primitifs (carcinomes hépatocellulaires, CHC) et les métastases hépatiques issues d’autres tumeurs à l’ American Society of Clinical Oncology Gastrointestinal Annual Meeting (ASCO-GI).

(ASCO-GI). Nanobiotix a présenté des données précliniques montrant que les nanoparticules NBTXR3 peuvent activer la voie cGAS-STING au congrès annuel de l’ American Association for Cancer Research (AACR) à Chicago, Illinois. Ces observations confortent l’intérêt d’utiliser NBTXR3 avec la radiothérapie en association à des agents immunothérapeutiques et/ou des agonistes STING, afin de transformer les tumeurs en vaccin anti-cancer in situ .

(AACR) à Chicago, Illinois. Ces observations confortent l’intérêt d’utiliser NBTXR3 avec la radiothérapie en association à des agents immunothérapeutiques et/ou des agonistes STING, afin de transformer les tumeurs en vaccin anti-cancer . Nanobiotix s’est associé au Providence Cancer Institute pour mener un programme de recherche préclinique en immunothérapie dans le cancer du pancréas. Cette collaboration doit permettre d’obtenir des données précliniques essentielles sur la capacité de NBTXR3 activé par la radiothérapie à induire une réponse immunitaire antitumorale.

pour mener un programme de recherche préclinique en immunothérapie dans le cancer du pancréas. Cette collaboration doit permettre d’obtenir des données précliniques essentielles sur la capacité de NBTXR3 activé par la radiothérapie à induire une réponse immunitaire antitumorale. Nanobiotix a également annoncé le lancement d’un projet de recherche pré-clinique en immunothérapie combinant NBTXR3 et Nivolumab dans le cancer du poumon. Cette collaboration avec le l’ University of Texas MD Anderson Cancer Center , l’un des principaux centres de recherche en oncologie dans le monde, doit permettre d’obtenir des données pré-cliniques concernant l’utilisation de NBTXR3 activé par radiothérapie plus l’anti- PD1 Nivolumab (version murine de l’Opdivo™).

, l’un des principaux centres de recherche en oncologie dans le monde, doit permettre d’obtenir des données pré-cliniques concernant l’utilisation de NBTXR3 activé par radiothérapie plus l’anti- PD1 Nivolumab (version murine de l’Opdivo™). Nanobiotix a annoncé le lancement d’une collaboration de recherche avec le Weill Cornell Medicine pour initier des recherches non cliniques pour évaluer l’impact de NBTXR3 sur la voie cGAS-STING dans les cancers mammaires. Cette collaboration a pour objectif de poursuivre l’exploration du rôle de NBTXR3 en Immuno-Oncologie.

Principaux évènements survenus depuis la clôture du premier semestre

La Société a annoncé en juillet 2018, le lancement d’un partenariat financier non-dilutif avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI) afin de dynamiser ses activités de recherche, de développement et d’innovation. L’accord financier permettra à la Société d’emprunter jusqu'à 40 M€ sur les cinq prochaines années sous réserve de l'atteinte d'un ensemble de critères de performance convenus. Ce financement non-dilutif permet d’accroître la visibilité financière de la Société au-delà de 2019 et d’accélérer le développement clinique de NBTXR3 dans l’indication des cancers tête et cou et la préparation de l‘accès au marché européen.

Compte de résultat

ETAT DU RESULTAT GLOBAL (IFRS) Période de 6 mois close le : En K€ 30 juin 2018 30 juin 2017 Chiffre d'affaires 73 59 Autres produits de l'activité 1 987 1 823 Subventions 214 63 Crédit d'Impôt Recherche 1 773 1760 Total des produits de l'activité 2 060 1 882 Cout des ventes - - Frais de recherche et développement -8 571 -7 238 Frais généraux et commerciaux -5 330 -4 531 Charges liées aux paiements en action -1 133 -1 919 Résultat opérationnel courant -12 974 -11 806 Autres charges opérationnelles -3 - Produits de trésorerie et d'équivalents 16 19 Coût de l'endettement financier brut -189 -57 Coût de l'endettement financier net -176 -38 Autres produits financiers 798 18 Autres charges financières -263 -364 Résultat courant avant impôt -12 614 -12 190 Charge d'impôt - - Résultat net -12 614 -12 190 Gains/ (pertes) actuariels -5 8 Ecarts de conversion sur entités étrangères -55 237 Résultat global -12 674 -11 945 Résultat de base dilué par action -0,64 -0,76

Résultats Financiers

Les produits de l’activité du premier semestre 2018 s’élèvent à 2,1 M€ vs. 1,9 M€ au premier semestre 2017 et sont composés de :

La refacturation de matériels et services relative aux activités prévues dans le cadre du partenariat avec la Société PharmaEngine (0,1M€ S1 2018 vs. 0,1M€ S1 2017) ;

Les autres produits de l’activité s’élèvent à 2,0M€ intégrant notamment des subventions (0,2M€) et le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) de 1,8M€, dont le montant est stable par rapport à l’année dernière.

Les charges opérationnelles au 30 juin 2018 s’élèvent à 15,0 M€ contre 13,7 M€ au 30 juin 2017. Les dépenses sont détaillées comme suit :

Les dépenses engagées (hors paiements fondés sur des actions) s’élèvent à 13,9 M€ au premier semestre 2018 contre 11,8 M€ au premier semestre 2017

Les dépenses en R&D s’élèvent à 8,6 M€ (S1 2017 : 7,2 M€), conformément aux activités liées au développement clinique, ainsi qu’au renforcement des équipes alors que les frais généraux et commerciaux s’élèvent à 5,3 M€ (4,5 M€ pour le premier semestre 2017). Cette augmentation est principalement due au renforcement des effectifs, notamment en vue des prochaines étapes d’accès au marché, alors que les charges externes restent stables.

Le paiement fondé sur des actions s’élève à 1,1 M€ (-0,8 M€ par rapport au premier semestre 2017).

Le résultat opérationnel courant s’établit à -13,0 M€ pour le premier semestre 2018 (contre une perte de 11,8 M€ pour le premier semestre 2017).

Le résultat net semestriel reporté est une perte de -12,6 M€ (S1 2017 : -12,2 M€).

Au 30 juin 2018, la trésorerie s’élève à 32,7 M€, (31 décembre 2017 : 47,2 M€).

L’effectif total du groupe continue d’augmenter afin de soutenir les projets du groupe et s’élève à 95 personnes au 30 juin 2018 (contre 85 personnes au 31 décembre 2017).

Le rapport financier semestriel a fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes de la société. Les états financiers consolidés de Nanobiotix au 30 juin 2018 ont été établis conformément à la norme IAS 34. Ces documents sont disponibles sur le site internet de la Société : www.nanobiotix.com.

●●●

Prochaine communication financière : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018, le 15 novembre 2018.

●●●

A propos de NANOBIOTIX – www.nanobiotix.com/fr

Créée en 2003, Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine, développant de nouvelles approches pour améliorer radicalement les bénéfices pour les patients, et amener la nanophysique au cœur de la cellule.

La philosophie de Nanobiotix est de faire appel à la physique pour designer et proposer des solutions inédites, efficaces et généralisables pour répondre à d’importants besoins médicaux et non satisfaits.

La technologie propriétaire NanoXray, à laquelle appartient NBTXR3 premier produit d’une nouvelle classe, a pour objectif l’expansion des bénéfices de la radiothérapie à des millions de patients atteints de cancers. En outre, le programme d’Immuno-Oncologie de Nanobiotix pourrait apporter une nouvelle dimension aux immunothérapies en oncologie.

Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé d‘Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011341205, code mnémonique Euronext: NANO, code Bloomberg: NANO:FP). Le siège social de la Société se situe à Paris, en France. La Société dispose d’une filiale à Cambridge, aux Etats-Unis et de deux filiales en Europe en Espagne et en Allemagne.

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Nanobiotix et à ses activités, y compris ses perspectives. Nanobiotix estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d’une performance future, étant donné qu’elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le document de référence de Nanobiotix déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 28 avril 2017 (numéro de dépôt D.17-0470) ainsi que dans son rapport financier annuel 2017 déposé auprès de l’AMF le 29 mars 2018, ces documents étant disponibles sur le site internet de la Société (www.nanobiotix.com), et de l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Nanobiotix est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Nanobiotix ou que Nanobiotix ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Nanobiotix diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Nanobiotix décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions ou de titres financiers de Nanobiotix dans un quelconque pays. Au jour du présent communiqué, NBTXR3 ne possède pas le marquage CE et, en conséquence, ne peut pas être vendu sur le marché ou utilisé avant l’obtention de ce marquage CE.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180904005707/fr/