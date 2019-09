Nanobiotix : annonce ses résultats semestriels au 30 juin 2019

Regulatory News:

NANOBIOTIX (Paris:NANO) (Euronext: NANO – ISIN: FR0011341205 – la “Société”), société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier semestre 2019. Ces résultats sont issus des comptes consolidés au 30 juin 2019 tels qu’examinés par le Conseil de Surveillance, le Directoire en date du 4 septembre 2019 et les comptes ont fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes de la Société.

Philippe Mauberna, Directeur financier de Nanobiotix a commenté : “Le premier semestre 2019 a été marqué par un événement majeur avec l’obtention du marquage CE, pour le radioenhancer NBTXR3, premier de sa classe, sous le nom commercial Hensify®. Le plan d’enregistrement clinique dans les cancers de la Tête et du Cou aux Etats-Unis, communiqué en mars constitue également un grand pas en avant pour l’entreprise. La force de notre trésorerie nous donne une visibilité financière pour mener à bien nos plans de développement jusqu’au quatrième trimestre 2020. »

Informations financières

Les produits de l’activité au titre du premier semestre 2019 sont de 1,8M€ (S1 2018 : 2,1M€), dont principalement 1,8M€ de Crédit d’Impôt Recherche (CIR)

En avril 2019, la Société a levé 29,5M€ dans le cadre d’un placement d’actions ordinaires nouvelles auprès d’investisseurs institutionnels

Compte tenu de l’expansion et de l’accélération de la stratégie de développement de la Société, les dépenses opérationnelles sont en hausse par rapport à l’année précédente conformément aux activités du groupe (dépenses opérationnelles S1 2019 de 22,3M€ contre 15,0M€ au S1 2018)

La perte opérationnelle s’établit à 20,5M€ pour la période (S1 2018 : perte de 13,0M€)

La trésorerie et placements financiers de l’entreprise est de 55,1M€ au 30 juin 2019 (31 décembre 2018 : 36,2M€)

Principaux évènements opérationnels

En janvier 2019, le développement clinique de Nanobiotix a progressé grâce à sa collaboration avec le centre de cancérologie MD Anderson de l’Université du Texas pour le lancement d’une étude clinique à grande échelle pour son radioenhancer premier de sa classe NBTXR3. Cette collaboration comporte dans un premier temps neuf nouveaux essais cliniques de phase I/II dans six types de cancer différents impliquant environ 340 patients.

Fin mars 2019, Nanobiotix a annoncé son plan d’enregistrement clinique dans les cancers de la Tête et du Cou avec NBTXR3 aux Etats-Unis à la suite d’un retour de la Food and Drug Administration (FDA) américaine. La procédure de demande d’autorisation d’essai clinique auprès de la FDA doit débuter au quatrième trimestre 2019.

Début avril 2019, la Société a annoncé que son premier produit radioenhancer NBTXR3, a reçu sous le nom Hensify®, la première autorisation de mise sur le marché européen pour le traitement des Sarcomes des Tissus Mous (STM) localement avancés au niveau des extrémités et du tronc.

Durant cette période de 6 mois, la Société a annoncé la présentation de résultats précliniques démontrant l’efficacité de la combinaison NBTXR3, radiothérapie et immunothérapie (anti-PD-1) dans des modèles précliniques in vivo de cancers du Poumon résistant.

En termes d’évènements financiers, Nanobiotix a reçu le versement de 14M€ en mars 2019 au titre de la deuxième tranche du prêt accordé par la Banque Européenne d’Investissement (BEI). La Société a également levé, début avril 2019, 29,5 M€ dans le cadre d’un placement d’actions ordinaires nouvelles auprès d’investisseurs institutionnels. Le produit de cette levée de fonds servira essentiellement à préparer le lancement de la phase II/III de l’essai clinique Tête et Cou aux Etats-Unis. Compte tenu de cette dernière levée de fonds, la visibilité financière de l’entreprise s’étend jusqu’à fin 2020.

Fin avril 2019, Laurent Levy, CEO, a souscrit des actions nouvelles via l’exercice de Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise (BSPCE) pour un montant de 960 000 €.

Évènements ultérieurs

Récemment, Nanobiotix a annoncé des changements organisationnels pour s’aligner sur ses priorités stratégiques à la suite de l’obtention de sa première autorisation de commercialisation européenne.

En mai 2019, Nanobiotix a également annoncé le lancement de Curadigm, une nouvelle plateforme de nanotechnologie dédiée à la santé.

Compte du résultat

ETAT DU RESULTAT GLOBAL (IFRS)

Pour les 6 mois clos le : En K€ 30 juin 2019 30 juin 2018* Chiffre d’affaires 37 73 Crédit d’Impôt Recherche 1 776 1 773 Subventions 10 214 Autres produits de l’activité 1 786 1 987 Total des produits opérationnels 1 823 2 060 Frais de recherche et développement (R&D) (13 380) (8 837) Frais commerciaux, généraux et administratifs (SG&A) (8 910) (6 200) Résultat opérationnel (20 467) (12 977) Produits financiers 724 815 Charges financières (4 176) (452) Résultat financier (3 452) (363) Résultat courant avant impôt (23 920) (12 615) Impôts sur les sociétés - - Résultat net (23 920) (12 615) Ecarts actuariels sur engagements de retraite 64 (5) Ecarts de conversion (12) (55) Résultat global (23 869) (12 674) Résultat de base dilué par action (1,15) (0,64)

*Au 30 juin 2018, les informations publiées comprenaient des coûts de R&D de 8 571K€ et des coûts de frais commerciaux, généraux et administratifs de 5 330K€. Comme expliqués dans les notes des états consolidés, les informations comparatives au 30 juin 2018 telles qu’elles sont présentées le 30 juin 2019 incluent le reclassement des frais en R&D et frais commerciaux, généraux et administratifs avec les paiements sur des actions de 266K€ et 870K€, ainsi que des reclassements d’autres coûts en R&D d’un montant de 3K€.

Les produits de l’activité du premier semestre 2019 s’élèvent à 1,8M€ (S1 2018 : 2,1M€) et sont composés de :

La refacturation de matériels et services relative aux activités prévues dans le cadre du partenariat avec la Société PharmaEngine de 37k€

Les autres produits de l’activité s’élèvent à 1,8M€ provenant essentiellement du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) de 1,8M€, dont le montant reste stable par rapport à l’année dernière.

Les charges opérationnelles au 30 juin 2019 s’élèvent à 22,3M€ (S1 2018 : 15M€), détaillées comme suit :

Les dépenses en R&D ainsi que les paiements fondés sur des actions ont augmenté de 5,4M€ et s’élèvent à 13,4M€ au premier semestre 2019 (S1 2018 : 8,8M€). Celles-ci reflétant une augmentation de l’activité des programmes cliniques et la nouvelle organisation de l’équipe, à la suite de l’autorisation de mise sur le marché en Europe d’Hensify® (NBTXR3) pour le traitement des STM localement avancés des extrémités et du tronc

Les frais commerciaux, généraux et administratifs, incluant le paiement des actions, ont augmenté de 2,7M€ et s’élèvent à 8,9M€ (S1 2018 : 6,2M€), reflétant une augmentation en rapport avec l’augmentation des activités en R&D.

Le résultat opérationnel courant de la Société s’établit à une perte de 20,5M€ (S1 2018 : 13,0M€). La perte nette semestrielle est de 23,9M€ (S1 2018 : 12,7M€ de perte).

Au 30 juin 2019, le montant de trésorerie et placements financiers de la Société s’élèvent à 55,1M€ (31 décembre 2018 : 36,2M€).

Au 30 juin 2019, la dette de la Société s’élève à 44,1M€, correspondant à 33,3M€ issus de la BEI, 7,0M€ relatifs aux passifs de contrats de locations, 2,1M€ d’avance remboursable et 1,6M€ de prêt BPI.

Au 30 juin 2019, l’effectif total du groupe est de 111 employés (dont 74% en R&D) par rapport à 102 le 31 décembre 2018.

Le rapport financier semestriel a fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes de la société. Les états financiers consolidés de Nanobiotix au 30 juin 2019 ont été établis conformément à la norme IAS 34. Ces documents sont disponibles sur le site internet de la Société : www.nanobiotix.com

Prochaine communication financière : Chiffre d’affaires du 3ème semestre 2019, le 25 octobre 2019

A propos de NANOBIOTIX: www.nanobiotix.com

Créée en 2003, Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine, développant de nouvelles approches pour améliorer radicalement les bénéfices pour les patients, et amener la nanophysique au cœur de la cellule.

La philosophie de Nanobiotix est de faire appel à la physique pour designer et proposer des solutions inédites, efficaces et généralisables pour répondre à d’importants besoins médicaux et non satisfaits.

Le premier produit d’une nouvelle classe, NBTXR3, dont Nanobiotix est propriétaire, a pour objectif l’expansion des bénéfices de la radiothérapie à des millions de patients atteints de cancers. Le programme d’Immuno-Oncologie de Nanobiotix pourrait apporter une nouvelle dimension aux immunothérapies en oncologie.

Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011341205, code mnémonique Euronext : NANO, code Bloomberg : NANO:FP). Le siège social de la Société se situe à Paris, en France. La Société dispose d’une filiale à Cambridge, aux Etats-Unis et de filiales en Europe en Espagne et en Allemagne.

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Nanobiotix et à ses activités, y compris ses perspectives et le développement de produits candidats. Nanobiotix estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d’une performance future, étant donné qu’elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le document de référence de Nanobiotix enregistré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 30 avril 2019 (numéro d'enregistrement R.19-018), dont une copie est disponible sur le site internet de la Société (www.nanobiotix.com), et de l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Nanobiotix est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Nanobiotix ou que Nanobiotix ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Nanobiotix diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Nanobiotix décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190904005773/fr/