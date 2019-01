Nanobiotix envisage de procéder à une offre au public aux Etats-Unis

Regulatory News:

NANOBIOTIX SA (Euronext: NANO – ISIN: FR0011341205), annonce aujourd’hui son intention de procéder à une offre au public de ses actions ordinaires, sous la forme d’American Depositary Shares (les « ADSs »), aux États-Unis et a soumis confidentiellement un projet de document d’enregistrement (Form F-1) auprès de l’U.S. Securities and Exchange Commission. Le calendrier, le nombre d’actions nouvelles ordinaires et d’ADSs à émettre, le prix de ces actions et ADSs et les autres termes de l’offre envisagée n’ont pas encore été déterminés.

Ce communiqué de presse est fait conformément à la règle 135 de la loi américaine dite « Securities Act » de 1933. Ce communiqué de presse ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de valeurs mobilières, et n’est pas constitutif d’une offre, d’une sollicitation ou d’une vente dans toute juridiction où cette offre, cette sollicitation ou cette vente serait illégale avant son enregistrement ou son autorisation conformément au droit sur les valeurs mobilières de cette juridiction.

***

A propos de NANOBIOTIX

Créée en 2003, Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine, développant de nouvelles approches pour améliorer radicalement les bénéfices pour les patients, et amener la nanophysique au cœur de la cellule.

Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé d‘Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011341205, code mnémonique Euronext: NANO, code Bloomberg: NANO:FP). Le siège social de la Société se situe à Paris, en France. La Société dispose d’une filiale à Cambridge, aux Etats-Unis et de deux filiales en Europe en Espagne et en Allemagne.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190116005696/fr/