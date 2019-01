Nanobiotix et le MD Anderson Cancer Center annoncent une collaboration clinique globale de grande envergure portant sur NBTXR3

Regulatory News :

NANOBIOTIX (Euronext : NANO – ISIN : FR0011341205) et l’University of Texas MD Anderson Cancer Center annoncent aujourd'hui une nouvelle collaboration de recherche clinique globale à grande échelle ayant pour objectif d’évaluer des stratégies innovantes pour traiter les patients atteints de cancers de la tête et du cou, pancréatiques, thoraciques, pulmonaires, gastro-intestinaux et génito-urinaires.

Grâce à cette collaboration, Nanobiotix et MD Anderson espèrent faire bénéficier aux patients de l’élargissement du développement clinique de NBTXR3, premier produit de sa classe, conçu pour détruire physiquement les cellules cancéreuses lorsqu’il est activé par la radiothérapie et activer le système immunitaire afin d’obtenir un contrôle local et systémique de la maladie.

MD Anderson sponsorisera dans un premier temps le lancement de 9 essais cliniques de phase I/II – impliquant environ 340 patients - portant sur l’évaluation du bénéfice clinique potentiel de NBTXR3 lorsqu’il est activé par radiothérapie, en monothérapie ou en association avec des checkpoint inhibiteurs. Les essais prévus couvrent différents stades de la maladie (risque faible/bon pronostique, maladie localement avancée ou métastatique). NBTXR3 sera étudié selon différentes modalités de rayonnement (type de rayonnement, ré-irradiation, comparaison de différents niveaux d’intensité de rayonnement) dans le but de montrer que NBTXR3 ajouté à la radiothérapie permet d’améliorer la survie sans progression, le contrôle locorégional, la qualité de vie et la préservation des organes.

Le Dr Thomas Morris, Directeur Global du développement de Nanobiotix, commente : « Il est important pour Nanobiotix de collaborer avec des institutions académiques pour développer, de façon accélérée, un large éventail d’essais cliniques. C’est une opportunité formidable qui nous permettra de renforcer notre compréhension du potentiel scientifique et clinique de NBTXR3 dans un large éventail de cancers traités par radiothérapie. Notre but est de faire bénéficier aux patients de recherches inédites avec un traitement innovant. La collaboration entre Nanobiotix et MD Anderson permet une expansion importante de notre développement clinique en portant à 16 le nombre d’études cliniques impliquant NBTXR3, démontrant notre engagement commun à trouver des traitements plus efficaces pour les patients atteints de cancer. »

Conformément au plan de financement de cette collaboration, une partie du paiement sera effectuée au démarrage de la collaboration. Une autre partie sera payée au cours du développement et le reste en cas de succès de l’enregistrement auprès de la FDA pour un total de 12 million d’euros.

Cette nouvelle collaboration entre Nanobiotix et MD Anderson fait suite à la collaboration de recherche pré-clinique en immunothérapie lancée en avril 2018 dans le cancer du poumon afin d’explorer le potentiel de NBTXR3 en immuno-oncologie avec des checkpoint inhibiteurs, ainsi que son potentiel contrôle systémique.

***

A propos de NBTXR3

Premier d’une nouvelle classe de produits, NBTXR3 a été conçu pour détruire les tumeurs et les métastases lorsqu’il est activé par la radiothérapie, en générant :

- une mort cellulaire physique

- une mort cellulaire immunogène conduisant à l’activation spécifique du système immunitaire.

NBTXR3 possède un haut degré de biocompatibilité, nécessite une unique administration avant le traitement complet de radiothérapie et a la capacité de s’intégrer dans les standards internationaux de radiothérapie.

NBTXR3 est un produit au dernier stade de développement clinique qui a démontré un bénéfice clinique dans un essai clinique randomisés de phase III dans les STM localement avancés.

NBTXR3 est activement évalué dans les cancers de la tête et du cou (carcinomes épidermoïdes localement avancés de la cavité buccale ou de l’oropharynx), les essais ciblent des patients fragiles et âgés qui présentent des cancers avancés, ayant très peu d’options thérapeutiques. Les autres études en cours évaluant NBTXR3 portent sur des patients atteints de cancers du foie (carcinome hépatocellulaire et métastases hépatiques), de cancers du rectum localement avancés ou inopérables en combinaison avec la chimiothérapie, de cancers de la tête et du cou en association à une chimiothérapie adjuvante et d’adénocarcinome de la prostate.

Nanobiotix développe également un programme d’Immuno-Oncologie avec NBTXR3 qui comprend plusieurs études. Aux États-Unis, Nanobiotix a reçu l’autorisation de la FDA pour lancer une étude clinique de NBTXR3 activé par radiothérapie en association avec un anticorps anti-PD1 dans les cancers du poumon et les cancers de la tête et le cou (carcinome épidermoïde tête et du cou et cancer du poumon non à petites cellules).

A propos de NANOBIOTIX - www.nanobiotix.com

Créée en 2003, Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine, développant de nouvelles approches pour améliorer radicalement les bénéfices pour les patients, et amener la nanophysique au cœur de la cellule.

La philosophie de Nanobiotix est de faire appel à la physique pour designer et proposer des solutions inédites, efficaces et généralisables pour répondre à d’importants besoins médicaux et non satisfaits.

Le premier produit d’une nouvelle classe, NBTXR3, dont Nanobiotix est propriétaire de la technologie, a pour objectif l’expansion des bénéfices de la radiothérapie à des millions de patients atteints de cancers. En outre, le programme d’Immuno-Oncologie de Nanobiotix pourrait apporter une nouvelle dimension aux immunothérapies en oncologie.

Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé d‘Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011341205, code mnémonique Euronext: NANO, code Bloomberg: NANO:FP). Le siège social de la Société se situe à Paris, en France. La Société dispose d’une filiale à Cambridge, aux Etats-Unis et de deux filiales en Europe en Espagne et en Allemagne.

A propos du MD ANDERSON CANCER CENTER - www.mdanderson.org

L’University of Texas MD Anderson Cancer Center, à Houston, est l'un des centres les plus renommés au monde axé sur les soins aux patients du cancer, la recherche, l'éducation et la prévention. La seule mission de l’institution est de mettre fin au cancer pour les patients et leurs familles à travers le monde. MD Anderson est l’un des 49 centres de lutte globale contre le cancer reconnus par le National Cancer Institute (NCI). MD Anderson est arrivé premier du classement dans le traitement du cancer dans le sondage « Best Hospitals » de U.S. News & World Report. Depuis le début de l’enquête en 1990, il s’est classé parmi les deux meilleurs hôpitaux du pays pour les soins du cancer et est arrivé premier 14 fois au cours des 17 dernières années. MD Anderson reçoit une subvention du NCI of National Institutes of Health (P30 CA016672).

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Nanobiotix et à ses activités, y compris ses perspectives. Nanobiotix estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d’une performance future, étant donné qu’elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le document de référence de Nanobiotix déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 28 avril 2017 (numéro de dépôt D.17-0470) ainsi que dans son rapport financier annuel 2017 déposé auprès de l’AMF le 29 mars 2018, ces documents étant disponibles sur le site internet de la Société (www.nanobiotix.com), et de l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Nanobiotix est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Nanobiotix ou que Nanobiotix ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Nanobiotix diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Nanobiotix décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives. Au jour du présent communiqué, NBTXR3 ne possède pas le marquage CE et, en conséquence, ne peut pas être vendu sur le marché ou utilisé avant l’obtention de ce marquage CE.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190107005897/fr/