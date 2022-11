Nantes et Montpellier arrachent le match nul

Sur le stade de la seule équipe européenne de cette série de matchs, le FC Nantes recevait le promu Ajaccio pour grapiller des points, à égalité avec le premier relégable Auxerre et à une unité de son adversaire de l'après-midi. L'ACA, grâce à un grand Belaïli, ouvrait le score par l'intermédiaire de l'international algérien avant de servir Hamouma pour le but du break. Les Canaris revenaient finalement au score grâce à Blas, avant d'arracher le point du nul grâce à son Nigérian Simon en fin de rencontre. Nantes reste 15e et voit Brest les rejoindre au classement. De son côté, Montpellier a été tenu en échec par Reims à la Mosson. Munetsi croyait offrir les trois points aux siens dans les derniers instants mais Delaye remettait finalement les deux équipes à égalité. Un partage des points qui empêche le Stade de Reims de monter en première partie de tableau. Les Rémois occupent la 11e place de Ligue 1 avec 17 points au compteur tandis que les Montpelliérains se retrouvent en 14e position du championnat avec 14 unités.

par Lucas Fontaine (iDalgo)