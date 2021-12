Naples se défait du Milan AC

Choc au sommet ce soir en Série A entre l'AC Milan et Napoli pour une place sur le podium ! Et ce sont les visiteurs qui ont pris le meilleur sur les Milanais sur la plus petite des marges possibles (1-0). Ce sont les Napolitains qui avaient ouvert la marque par l'intermédiaire d'Elif Elmas en début de rencontre (5') d'une superbe tête sur corner. Les hommes de Stefano Pioli pensent égaliser en fin de rencontre grâce à une frappe Kessié mais l'attaquant ivoirien a été signalé en position de hors-jeu après utlisation de la VAR. Au classement, l'AC Milan conserve sa deuxième place tandis que Naples consolide sa 4e positon.

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)