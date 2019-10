Napoleon Capital lance un fonds de stratégie quantitative absolute return

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Napoleon Capital, en s’appuyant sur BNP Paribas Asset Management (BNPP AM), a lancé Napoleon World Equities AR Dynamix Fund, un fonds donnant accès à une stratégie quantitative d’absolute return sur un univers actions monde. Disponible depuis le 3 septembre 2019, ce fonds est l’un des premiers aboutissements du partenariat initié entre BNPP AM et Napoleon Capital il y a quelques mois.Le fonds a pour objectif de suivre un indice systématique unique en son genre. En effet, il fait partie de la famille Dynamix lancée par Napoleon Capital et administrée par Napoleon Index, qui introduit une compétition continue permettant, tous les trimestres, de sélectionner et combiner entre elles les meilleures stratégies pour le prochain trimestre. Les stratégies sélectionnables sont issues de la recherche de Napoleon Capital, mais aussi d'un réseau de chercheurs et professionnels de la finance quantitative.Dans cette première version, l'indice du fonds combine des stratégies basées sur les plus gros indices actions monde et cible les grandes entreprises du Japon, du Royaume-Uni, de la zone euro, et inclue les grands groupes de la Tech US. Son objectif est d'assurer une appréciation la plus régulière possible du capital, quelles que soient les conditions du marché et vise une volatilité maximale de 10%.