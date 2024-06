Narendra Modi a prêté serment en tant que Premier ministre de l'Inde dimanche pour un troisième mandat historique, mais à la tête d'une coalition rétive après un revers électoral choquant qui mettra à l'épreuve sa capacité à garantir la certitude de la politique dans le pays le plus peuplé du monde.

Le président Droupadi Murmu a fait prêter serment à Modi lors d'une grande cérémonie au Rashtrapati Bhavan, le palais du président à New Delhi, en présence de milliers de dignitaires, dont les dirigeants de sept pays de la région, des stars de Bollywood et des industriels.

Modi, qui a débuté comme publiciste du parti nationaliste hindou Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), le parent idéologique de son parti, le Bharatiya Janata Party (BJP), est seulement la deuxième personne, après le leader de l'indépendance Jawaharlal Nehru, à effectuer un troisième mandat consécutif en tant que premier ministre.

Modi, 73 ans, a obtenu ce troisième mandat lors des élections qui se sont achevées le 1er juin avec le soutien de 14 partis régionaux au sein de l'Alliance démocratique nationale (NDA) dirigée par le BJP, contrairement aux deux mandats précédents, au cours desquels son parti avait obtenu une majorité absolue.

Ce résultat est considéré comme un revers important pour le dirigeant populaire, car les enquêtes et les sondages de sortie des urnes avaient prédit que le BJP obtiendrait encore plus de sièges qu'en 2019.

M. Modi a assuré une croissance record et a rehaussé la position de l'Inde dans le monde, mais il semble avoir raté une étape sur le plan intérieur, car le manque d'emplois, la hausse des prix, la faiblesse des revenus et les clivages religieux ont poussé les électeurs à le freiner.

Lorsque Modi était ministre en chef de l'État occidental du Gujarat, de 2001 à 2014, le BJP jouissait de fortes majorités, ce qui lui permettait de gouverner de manière décisive.

Selon les analystes, le nouveau mandat de Modi en tant que premier ministre devrait donc être semé d'embûches en ce qui concerne la recherche d'un consensus sur des questions politiques et stratégiques litigieuses, face aux intérêts divergents des partis régionaux et à une opposition plus forte.

Certains analystes craignent que l'équilibre budgétaire de l'économie à la croissance la plus rapide au monde ne soit également mis sous pression en raison des demandes d'augmentation des fonds de développement pour les États dirigés par les partenaires régionaux du NDA et d'une possible poussée du BJP pour dépenser davantage en aide sociale afin de reconquérir les électeurs qu'il a perdus lors des élections de cette année.

Modi, dont la campagne électorale a été marquée par une rhétorique religieuse et des critiques à l'encontre de l'opposition qui aurait favorisé les 200 millions de musulmans minoritaires de l'Inde, a adopté un ton plus conciliant depuis le résultat choquant.

"Nous avons remporté la majorité... mais pour diriger le pays, l'unanimité est cruciale... nous nous efforcerons d'obtenir l'unanimité", a-t-il déclaré vendredi après que le NDA l'a officiellement nommé à la tête de la coalition.