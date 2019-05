Nasdaq : retire son offre pour l'acquisition d'Oslo Børs

27/05/2019 | 10:04

Nasdaq a décidé de retirer son offre pour l'acquisition de la totalité des actions d'Oslo Børs.



' Cette décision a été prise car, dans les circonstances actuelles, la condition d'acceptation minimale pour la réalisation de l'offre n'est pas remplie '.



' Ce processus nous a permis d'établir des liens encore plus étroits avec nos clients et nous continuerons à faire progresser leurs intérêts en développant davantage notre franchise de produits de base et en élargissant notre présence européenne globale, dont la Norvège restera un élément crucial ' a déclaré Lauri Rosendahl, présidente de Nasdaq Nordic.



' Le Nasdaq restera concentré sur la fourniture de solutions de négociation, de technologie, de données et d'analyses pour aider les entreprises et les investisseurs à réussir sur les marchés des capitaux '.



' Nasdaq poursuit également le développement de son principal marché en croissance, le Nasdaq First North, qui reste l'un des lieux de référencement les plus attractifs en Europe pour les petites et moyennes entreprises ' rajoute la direction.



