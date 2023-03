Le directeur général d'Aramco, Amin Nasser, a déclaré dimanche que le marché resterait étroitement équilibré à court et à moyen terme, ajoutant qu'il était prudemment optimiste.

M. Nasser s'adressait à la presse après que le géant pétrolier saoudien a annoncé son bénéfice annuel le plus élevé depuis que la société est cotée en bourse.

Il a déclaré que la capacité de réserve restait limitée à 2 millions de barils par jour, tandis que la demande de carburéacteur augmentait parallèlement à la réouverture de la Chine après les restrictions sévères liées au coronavirus.

"Si vous considérez l'ouverture de la Chine, la reprise des carburéacteurs et une capacité de réserve très limitée, nous parlons de 2 millions de barils, donc comme je l'ai dit, nous sommes prudemment optimistes à court et moyen terme et le marché restera étroitement équilibré", a-t-il déclaré.

L'accord conclu vendredi entre l'Iran et l'Arabie saoudite pour rétablir les relations après des années d'hostilité qui ont décroché la stabilité et la sécurité dans le Golfe aura un effet positif sur les marchés mondiaux de l'énergie, car il favorise la stabilité régionale, a déclaré M. Nasser.

Le royaume a accusé l'Iran d'avoir mené des attaques de missiles et de drones contre ses installations pétrolières en 2019, ainsi que des attaques contre des pétroliers dans les eaux du Golfe. L'Iran a nié ces accusations.

Les livraisons de brut d'Aramco à ses principaux clients asiatiques, notamment la Chine et l'Inde, n'ont pas été affectées par la hausse des ventes russes en Asie à la suite des sanctions occidentales.

"Nous avons l'habitude de maintenir notre fiabilité et nous avons une excellente base de clients. Cela n'a pas eu d'impact sur notre approvisionnement sur ces principaux marchés", a-t-il déclaré.

Concernant les récentes importations de diesel russe en Arabie saoudite, M. Nasser a déclaré que le royaume avait toujours importé des produits pour son marché intérieur avant l'invasion russe de l'Ukraine.

Interrogé sur les acquisitions potentielles pour l'année à venir, M. Nasser a déclaré qu'Aramco étudiait les opportunités du marché du gaz naturel liquéfié (GNL) à l'échelle mondiale.

La société est en "discussions actives" en termes d'investissements dans le GNL, a-t-il déclaré sans donner plus de détails.

M. Nasser a averti qu'il ne voyait toujours pas suffisamment d'investissements dans le secteur pour soutenir la demande à long terme et que l'offre ne serait pas suffisante à moyen et long terme si cette tendance se poursuivait.

"Nous devons nous assurer qu'il y a une offre supplémentaire sur le marché, sinon ce resserrement de l'offre à moyen et long terme aura un impact.