NatWest Markets Plc : - Avis de post-stabilisation

Non destiné à la distribution, directe ou non, au sein ou vers les États-Unis ou toute juridiction dans laquelle cette distribution serait illégale.

SFIL

Avis de post-stabilisation

NatWest Markets Plc (contact: Chris Agathangelou, TEL: 020 7085 5862) informe par les présentes qu'aucune stabilisation (selon la définition donnée à l'Article 3.2(d) de la Réglementation sur l'abus de marché (UE/596/2014), n'a été entreprise par le ou les Responsables de la Stabilisation ci-dessous, en rapport avec l'offre des titres suivants.

Émetteur : SFIL Garant (le cas échéant) : n/a Montant nominal total : EUR1bn Description : 5y Fixed Rate, FR0013421674 Responsable(s) de la Stabilisation

Prix de l'offre : Barclays Bank PLC (co-ordinating stabilisation manager)

J.P. Morgan Securities plc

Landesbank Baden-Württemberg

Natixis NatWest Markets NV

100.005

Cette annonce n'a qu'un but informatif et ne constitue pas une invitation ni une offre à garantir, souscrire ni autrement acquérir ou disposer d'aucun titre de l'Émetteur dans aucune juridiction.

La présente annonce ne constitue pas une offre de titres à vendre aux États-Unis. Les titres auxquels il est fait référence ci-dessus n'ont pas été et ne seront pas enregistrés selon la Loi sur les Titres aux États-Unis de 1933, et ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement. Il n'y a pas eu et il n'y aura pas d'offre publique des titres aux États-Unis.

