Nathalie Lomon est nommée Directrice Générale Adjointe du Groupe SEB en charge des Finances

Regulatory News:

Groupe SEB (Paris:SK):

Nathalie Lomon devient Directrice Générale Adjointe du Groupe en charge des Finances. Elle est également membre du Comité Exécutif et du Comité de Direction Générale.

Après plus de 6 années passées dans le Groupe, Vincent Léonard a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière, en mettant son expérience professionnelle au service d’activités sociales et solidaires.

Thierry de La Tour d’Artaise, Président-Directeur Général a déclaré : « Je tiens à remercier chaleureusement Vincent Léonard pour son pilotage de la Direction Financière, dans un contexte de fort développement du Groupe ces dernières années. Je suis heureux d’accueillir aujourd’hui Nathalie Lomon et lui souhaite pleine réussite dans ses nouvelles fonctions ».

Diplômée de Neoma Business School, Nathalie Lomon, a débuté sa carrière dans l’audit chez Mazars et à l’inspection générale de BNP Paribas. En 2002, elle rejoint Pechiney où elle a exercé diverses responsabilités de finance et gestion. Depuis 2010, Nathalie Lomon était chez Ingenico, notamment en tant que Directrice Financière Groupe et membre du Comité Exécutif. Elle est également administratrice de la Coface depuis 2017.

Prochain évènement 29 octobre | après bourse Ventes et informations financières 9 mois 2019

Et retrouvez-nous aussi sur www.groupeseb.com

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de 30 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus de 350 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 6,8 milliards d'euros en 2018 et emploie plus de 34 000 collaborateurs.

SEB SA

SEB SA - N° RCS 300 349 636 RCS LYON – capital 50 169 049 € TVA intracommunautaire : FR 12300349636

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190903005708/fr/