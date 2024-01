Nathalie Rossiensky nommée associée capital partner du groupe Lombard Odier

Le 15 janvier 2024 à 09:56 Partager

Le groupe Lombard Odier, gestionnaire de fortune et d’actifs international basé à Genève et présent en France depuis 2001, annonce la nomination de Nathalie Rossiensky en qualité d’associée capital partner. Elle a rejoint Lombard Odier en France en décembre 2013 pour accompagner la clientèle grands investisseurs. En juin 2000, elle rejoint JP Morgan Private Bank et intègre ensuite en 2005 l’Investment Management Division de Goldman Sachs à Londres, puis à Paris, en tant qu’executive director.