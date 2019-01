Natixis Asset Management Finance nomme un nouveau Directeur général

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A compter du 8 février 2019, Marie-Laure Faller devient Directeur général de Natixis Asset Management Finance, la plateforme de services et de solutions dédiée à l’intermédiation de Natixis. Elle succède à Olivier Houix qui intègre la direction de l’audit interne de Natixis Investment Managers. Elle était précédemment Directeur général d’Axeltis, la plateforme de distribution et de conseils de fonds en architecture ouverte de Natixis Investment Managers de 2008 à novembre 2018, date de la cession de la société.Marie-Laure Faller aura pour mission de poursuivre le développement de la société auprès de clients externes. Elle sera rattachée à Matthieu Duncan, Directeur général d'Ostrum Asset Management et président du Conseil d'Administration de Natixis Asset Management Finance.Titulaire de deux masters de droit (DEA de droit privé et DEA de droit International privé) et du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocats (CAPA), Marie-Laure a débuté sa carrière en tant qu'avocate à la cour (Jeantet & Associés, Deloitte Touche Juridique et Fiscal) jusqu'en 1998, pour la poursuivre ensuite comme Responsable du Pôle Juridique Produits de Société Générale Asset Management, puis en 2002 comme Directeur Juridique de Natixis AM.