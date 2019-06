Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Natixis Investment Managers annonce son projet de création de Vauban Infrastructure Partners, un nouvel affilié dédié à l’investissement en infrastructures. Vauban Infrastructure Partners sera créée à partir du transfert de l'équipe infrastructure actuelle de Mirova vers une nouvelle filiale spécialisée. Cette dernière gère 2,8 milliards d'euros d'actifs et poursuivra désormais son développement à l’international en tant qu’affilié autonome.Vauban Infrastructure Partners sera dirigé par Gwenola Chambon, qui sera nommée Directeur général, et Mounir Corm, qui sera nommé Directeur général délégué, tous deux co-fondateurs. L'équipe se composera également de 35 experts, qui au cours des dix dernières années, ont réalisé avec succès cinq levées de fonds en infrastructures 2 et ont investi dans une cinquantaine d'actifs à travers l'Europe.L'équipe continuera de se spécialiser dans la structuration et la gestion de fonds actions (y compris ceux existants) dédiés à l'investissement international en infrastructures en création (greenfield) et en exploitation (brownfield). Elle se concentrera sur les secteurs des transports, des services collectifs, des équipements numériques et des infrastructures sociales.Vauban Infrastructure Partners s'adressera aux investisseurs institutionnels (fonds de pension, compagnies d'assurance, institutions financières et family offices), principalement en Europe et en Asie. Vauban Infrastructure Partners continuera de considérer la durabilité à long terme et les aspects ESG comme des déterminants clés de la performance à long-terme.Jean Raby, Directeur général, Natixis Investment Managers, a commenté : " Le lancement prochain de Vauban Infrastructure Partners renforcera notre offre en actifs réels et alternatifs. À l'heure où le marché de l'investissement en infrastructures connaît une croissance considérable, la création d'un affilié spécialisé, fort d'une expérience solide et d'une approche entrepreneuriale, permettra à nos clients mondiaux d'accéder plus facilement aux investissements en infrastructures qui correspondent à leurs besoins et contraintes spécifiques "