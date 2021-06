Natixis IM lance le fonds WCM Select Global Growth Equity Fund

Natixis Investment Managers a annoncé le lancement du WCM Select Global Growth Equity Fund géré par WCM Investment Management, société de gestion affiliée basée aux Etats-Unis. Domicilié au Luxembourg et géré activement, il suit un processus de sélection de valeurs bottom-up et cherche à détenir un nombre limité de titres (environ 40) avec une approche d'achat et de gestion à long terme.



WCM cherche à identifier des sociétés présentant des fondamentaux attractifs, tels qu'une croissance historique à long terme du chiffre d'affaires et des bénéfices, des bilans solides, un endettement faible ou nul, et un retour sur investissement élevé ou en hausse. Ces sociétés sont généralement des leaders de leur secteur d'activité, dotées d'avantages concurrentiels renforcés qui s'alignent sur des cultures d'entreprise fortes et adaptables et bénéficient de conditions favorables à long terme à l'échelle mondiale.



Le fonds sera cogéré par Sanjay Ayer et Mike Hayward, qui ont à eux deux plus de 30 ans d'expérience en matière d'investissement. Sanjay et Mike seront soutenus par un groupe d'experts au niveau mondial et un analyste spécialisé dans la culture d'entreprise.



Les indicateurs macroéconomiques, bien qu'ils ne soient pas les principaux moteurs de la sélection des titres, seront également pris en compte et comprendront le risque politique, le risque de politique monétaire et le risque réglementaire. Le fonds est ouvert aux investisseurs institutionnels et aux particuliers, est libellé en dollars américains et utilise l'indice MSCI All Country World comme principal indice de référence.



Le fonds est actuellement enregistré pour la vente au Luxembourg, en France, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie et en Espagne.



Le fonds est le deuxième produit WCM lancé à l'international sur la plateforme OPCVM de Natixis et permettra aux clients d'accéder facilement à l'expertise du gérant de la Côte Ouest.